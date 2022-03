Amerikai és kanadai önkéntesek jelentkeznek Zelenszkij alakulatába

2022. március 1. 18:57

Amerikai és kanadai önkéntesek jelentkeztek Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnapi nemzetközi felhívására, hogy a létrehozandó nemzetközi alakulatban az orosz katonai csapatok ellen harcoljanak Ukrajnában - jelentette az amerikai sajtó.

A több ezer nemzetközi önkéntes között van több tucat amerikai és kanadai, köztük egy texasi programozó és egy brit-kolumbiai szakács is.



A washingtoni és az ottawai kormány döntése értelmében ezek az országok nem küldenek katonai csapatokat Ukrajnába - az esetleges világháború elkerülése érdekében -, ám az amerikai és a kanadai önkéntesek arról nyilatkoztak, az ukránok kitartó ellenállása indította őket arra, hogy jelentkezzenek. Sokan közülük úgy gondolják, hogy végsősoron a demokratikus jogaik kerülhetnek veszélybe saját hazájukban, ha nem tesznek semmit Európa megvédése érdekében.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap "Ukrajna területének védelmére létrehozott nemzetközi alakulat" megalakítására hívott fel, és néhány fiatal önkéntes egyenesen Ukrajnába utazott, hogy jelentkezzen - erősítette meg a Daily Mail című brit napilap is kedden. Sokan az ukrán nagykövetségeken és konzulátusokon adták be jelentkezésüket, mielőtt felmondtak a munkahelyükön vagy abbahagyták egyetemi tanulmányaikat.



Az önkéntesek mozgósítása hétfőn is folytatódott, miközben az orosz tüzérség már Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot bombázta a háború ötödik napján.



"Lelkiismeret-furdalásom lenne, ha nem mennék" - mondta a 26 éves Dax, az amerikai hadsereg 82. ejtőernyős elit hadosztályának veteránja, aki további leszerelt amerikai katonákkal együtt tervezett Ukrajnába utazni.



Sok más önkénteshez hasonlóan az Alabama állambeli Dax sem volt hajlandó teljes nevét elárulni, miután a közösségi médiában élénk vita bontakozott ki arról, hogy biztonsági okok miatt jobb, ha titokban tartják személyazonosságukat és utazásuk útvonalát.



Bryson Woolsey kanadai szakács vasárnap mondott fel, miután látta Zelenszkij elnök felhívását. Nem kapott korábban katonai kiképzést, de Lengyelországba akar repülni, majd onnét Ukrajnába utazni, ahol harci szolgálatra jelentkezik.



"Úgy éreztem, tennem kell valamit" - mondta el a 33 éves Woolsey, aki a kanadai Brit-Kolumbia tartomány Powell River városában él. Hozzátette: nem volt maradása, miután meglátta a sebesült ukrán nőket és gyerekeket.



Mélanie Joly kanadai külügyminiszter vasárnapi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy minden kanadai állampolgár maga dönti el, csatlakozik-e Ukrajna nemzetközi katonai csapatához.



Az amerikai külügyminisztérium (State Department) szóvivője emailben arról tájékoztatott: az amerikai állampolgárokat arra kérték, ne utazzanak Ukrajnába.



Ugyanakkor nem minden önkéntes akar harcolni.



A 35 éves québeci Julien Auger, a Montréal mellett fekvő Szent Jeromos kórház fájdalomcsillapításra specializálódott szakorvosa - fiatal kanadai családját hátrahagyva - azt tervezi, hogy az ukrán egészségügyi minisztériumban jelentkezik orvosnak, hogy katonailag "semleges" humanitárius segítséget nyújtson.

MTI