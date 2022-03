Magyar Kupa: Egy árva góllal tudott csak győzni a Kazincbarcika ellen a Paks

2022. március 1. 20:10

Elsőként a Paks jutott a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjébe, miután kedden a nyolc között 1-0-ra győzött a harmadosztályú Kazincbarcika vendégeként.

Sikerével a Paks először elődöntős a sorozat történetében, míg a Kazincbarcika búcsújával az utolsó NB III-as együttes is kiesett a mostani kiírásból.

Magyar Kupa, negyeddöntő:

Kolorcity Kazincbarcika SC (NB III)-Paksi FC 0-1 (0-0)



Kazincbarcika, 1000 néző, v.: Szilágyi

gólszerző: Szabó J. (73.)

sárga lap: Heil (14.), Nagy J. (49.), illetve Papp K. (75.)

Kolorcity Kazincbarcika SC:



Megyeri - Szemere, Ur, Dvorschák, Székely - Heil, Nagy J., Szabó B. (Schildkraut, 86.), Sinanovic - Ádám F. (Pinyaskó, 60.), Kristófi (Rjaskó, 72.)

Paksi FC:



Nagy G. - Szabó J., Lenzsér, Kinyik (Tamás O., 26.; Haraszti, 57.), Kovács N. - Kesztyűs (Papp K., a szünetben), Windecker, Kocsis B. - Nagy R. (Ádám M., a szünetben), Pethő (Böde, 76.), Sajbán

Egyáltalán nem illetődött meg az NB III keleti csoportjának listavezetője az élvonal leggólerősebb csapatával szemben, ugyanis egyenrangú partnere volt a Paksnak. A vendégek csak rövid periódusokban tudtak mezőnyfölényt kiharcolni, és bár valamivel több helyzetük akadt, a hazai támadások is veszélyesnek voltak. Az első félidőben némi riadalmat keltett, hogy Kinyik Ákos súlyosnak tűnő agyrázkódást szenvedett, ezért le is kellett cserélni.



A folytatásra már az OTP Bank Liga gólkirályjelöltje, Ádám Martin is beszállt, ennek ellenére továbbra sem alakult ki folyamatos játék, így csak elvétve volt helyzete a Paksnak, akkor viszont rendre hárított a kazincbarcikai kapus. Az idő múlásával fáradni látszott a Kazincbarcika, amely egyre inkább beszorult és egyre kevésbé maradt ereje ellentámadásra. A zöld-fehérek a második játékrész derekára felőrölték riválisukat, és végül a sok helyzetükből egyet gólra váltva megérdemelten jutottak az elődöntőbe. A mezőny legjobbja a vereség ellenére a bravúrok sorát bemutató barcikai kapus volt.

MTI