Az infláció megfékezését tekinti a legfontosabbnak az MNB

2022. március 1. 20:36

Rövid távon továbbra is az infláció megfékezését tekinti legfontosabb feladatának a Magyar Nemzeti Bank (MNB), és mivel a pénzromlás kockázatai az orosz-ukrán háború hatására erősödtek, a jegybank folytatja a kamatemelési ciklust, amíg visszatér az árstabilitás - mondta az Inforádió kedd esti műsorában az MNB alelnöke.

Virág Barnabás kifejtette, ma még nem tudni, hogy ez mikor jön el, hiszen a nemzetközi helyzet óráról órára változik, a pénzpiacok a sokkhatás jeleit mutatják, a szankciók következményei egyelőre felmérhetetlenek. A magas infláció alacsony gazdasági növekedés egyszerre állandósulhat, ami valószínűleg világszerte jegybanki szigorításokhoz vezet - tette hozzá.



Virág Barnabás elmondta, hogy ebben helyzetben a kiszámíthatóság mellett a rugalmasság az MNB legfontosabb szempontja, és hosszabb távon a monetáris politikán túlmutató intézkedésekre is szükség lesz. Kifejtette, hogy a pénzügyi stabilitás fenntartása mellett vissza kell állítani a költségvetési egyensúlyt, az évtized legfontosabb feladata pedig a termelékenység javítása lesz, tehát kulcskérdéssé válik a technológiaváltás, a hatékonyság javítása, a versenyképesség erősítése.



A jegybank alelnöke hangsúlyozta, hogy a lakossági megtakarításokat is fenyegeti a pénzromlás, ami ellen a nem kamatozó eszközök nem védenek. Kapkodni nem szabad, de a háztartásoknak érdemes a tartalékaikat átcsoportosítaniuk olyan pénzügyi eszközökbe, amelyek védenek az infláció ellen - mondta.



Hozzátette, hogy az elmúlt napok hírei az orosz Sberbank ügyfeleit közvetlenül is érintették, ezért keddtől felügyeleti biztos vette át a működtetési feladatokat. A betétbiztosítási alap 100 ezer euróig garantálja a kifizetéseket, az MNB pedig rendezett megoldásra törekszik, és hamarosan további intézkedéseket jelent be az ügyfelek érdekében - közölte.

MTI