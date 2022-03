Márki-Zay: Árulás, ha Magyarország nem enged át fegyvereket

2022. március 2. 11:45

Márki-Zay Péter továbbra is belesodorná Magyarországot a háborúba, hiszen fegyvereket küldene a háborús térségbe. Korábban pedig többször is arról beszélt, hogy NATO felkérés esetén még katonákat is küldene a háborús övezetbe. Kedden az ATV-ben például kijelentette: árulás, ha Magyarország nem enged át fegyverszállítmányokat Ukrajnába – számolt be minderről az Origo.

Az Origo tudósítása szerint a Gyurcsány Ferenc által vezérelt egyesült baloldal miniszterelnök-jelöltje kedden, az ATV Egyenes beszéd című műsorában megismételte korábbi állításait arról, hogy szerinte fegyvereket kell Ukrajnába szállítani. Sőt, egyenesen hazaárulásról beszélt, ha nem engedjük át a fegyverszállítmányokat.

Mint azt az ATV-n sugárzott műsorban látható volt, Márki-Zay Péter kijelentette: „Amikor Szerbiába kellett orosz fegyvereket átengedni, akkor Orbán átengedte őket. (erre semmilyen bizonyítékot nem mutatott be a baloldali jelölt, – a szerk.) Most pedig azzal a hazugsággal jön, hogy az Európai Unió fegyvereit majd a magyarok ellen használják”.

Márki-Zay tehát továbbra is kiáll amellett, hogy Magyarországnak akár bele is kell sodródnia egy háborúba.

Az elmúlt napokban Márki-Zay Péter és több más baloldali politikus is követelte, hogy hazánk szállítson fegyvereket Ukrajnának, de azt is felvetették, hogy magyar katonákat küldjön a kormány a háborús övezetbe.





hirado.hu