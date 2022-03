Női kézilabda Eb-selejtező - Kétgólos vereség a spanyoloktól Tatabányán

2022. március 2. 20:45

A magyar női kézilabda-válogatott 30-28-ra kikapott Spanyolországtól az Európa-bajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában, szerdán Tatabányán.

A vendégek két perccel a vége előtt vezettek először a találkozón.

A két győzelemmel és egy vereséggel álló magyarok szombaton 20 órától Santanderben ismét megmérkőznek a spanyolokkal.



Eredmény, 3. forduló, 5. csoport:

Magyarország-Spanyolország 28-30 (16-13)



lövések/gólok: 51/28, illetve 48/30

gólok hétméteresből: 2/2, illetve 7/6

kiállítások: 6, illetve 2 perc



Magyarország: Janurik - Lukács 6, Klujber 7, Vámos 2, Bordás, Szöllősi-Zácsik 7, Márton 4, cserék: Hornyák, Kuczora 1, Háfra 1, Schatzl, Szemerey, Faluvégi, Helembai, Kácsor, szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir



A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) a mérkőzés teljes jegybevételét felajánlotta az Ukrajnából Magyarországra menekült rászorulóknak.

"Igyekszünk a Híd Kárpátaljáért Programhoz igazítva adakozni, hogy minél hatékonyabban tudjunk segíteni azoknak, akik erre most a leginkább rászorultak" - mondta Novák András, az MKSZ operatív igazgatója.

A meccs előtti összetartáson részt vett 22 játékos közül Kajdon Blankát, Szikora Melindát, Kovács Anettet, Albek Annát, Tóvizi Petrát és Fodor Csengét nem nevezte a keretbe Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. A túloldalon Nerea Pena, Carmen Martín, Alexandrina Cabral Barbosa, Almudena Rodríguez, Carmen Campos és Kaba Gassama is hiányzott.

Támadásban és védekezésben is jól kezdtek a hazaiak, a labdaszerzéseket gyors ellenakciók végén rendre gólra váltották, így a 14. percben már 10-6-ra vezettek. Az előző két világbajnokságon második, majd negyedik helyezett spanyolok időt kértek, és a folytatásban nem hagyták leszakítani magukat. A cserék hatására némileg veszített hatékonyságából a magyarok védekezése és támadójátéka is, de egy időkérés után rendezték soraikat, és bár háromszor is a kapufát találták el, a szünetben 16-13-ra vezettek.

Rosszul kezdte a második félidőt a házigazda, a sok hibát kihasználva a vendégek hat perc alatt egyenlítettek. Ezúttal nem volt szükség időkérésre, gyorsan kilábaltak a hullámvölgyből Vámosék, akik Janurik Kinga és Szemerey Zsófia védéseire alapozva egy 5-0-s sorozattal ismét elléptek ellenfelüktől.

Csakhamar megint megtört a magyarok lendülete, egy 5-1-es szériával visszazárkózott Spanyolország, amelynek az 56. percben újra sikerült egyenlítenie. Már csak két perc volt hátra, amikor a vendégek először vezettek a meccsen, és újabb 6-1-es sorozatuk végén kétgólos győzelmet ünnepelhettek. A hazaiak az utolsó hat percben csupán egyszer találtak be.

A magyarok legeredményesebb játékosa Klujber Katrin és Szöllősi-Zácsik Szandra volt hét-hét góllal, Lukács Viktória hattal zárt. A túloldalon Jennifer Gutiérrez Bermejo kilenc, Maitane Echeverría Martínez ötször talált be. A kapusok közül Janurik négy, Szemerey három, Mercedes Castellanos Soanez tíz, Silvia Navarro Giménez pedig két védést mutatott be.

A két csapat 25. alkalommal találkozott egymással, 12 magyar siker és hat döntetlen mellett ez volt a hetedik spanyol győzelem.

"Biztosan elfáradtunk, és amikor már nem volt olyan magabiztos az előnyünk, akkor a felelősségvállalással volt a probléma. Inkább tologattuk a labdát, az ellenfél védekezése agresszívabb lett, nálunk pedig támadásban mindenki a helyén maradt és egy-egy ellen birkózott" - értékelte a meccs hajráját Golovin Vlagyimir.

Hozzátette, ekkor már nem is igazán sikerült helyzeteket kialakítaniuk, ami mégis adódott, azt kihagyták, kapufára lőtték, a kipattanókat pedig nem tudták megszerezni.

"Bizonyos szakaszokban jók voltunk, amikor például 5-0-s sorozatot produkáltunk, akkor jól működött a védekezésünk. Ha hibáztunk, Janurik Kinga segített. Ezt nem csak ötperces periódusokban, hanem hatvan percen keresztül kellene játszanunk, tehát van hova fejlődnünk" - nyilatkozta a kapitány.



Csütörtökön játsszák:

Portugália-Szlovákia, Paredes 20.00



A csoport állása: 1. Spanyolország 6 pont/3 mérkőzés, 2. Magyarország 4/3, 3. Szlovákia 0/2 (56-63), 4. Portugália 0/2 (46-57)

A csoportok első két helyezettje jut ki a novemberi észak-macedón, montenegrói, szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságra, amelyen a magyar válogatott Szlovéniában, minden bizonnyal Celjében szerepelne. A torna biztos résztvevője a címvédő Norvégia, valamint a rendező országok csapatai.

MTI