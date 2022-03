Téli hidegrekord nem várható, melegrekordból egyre több lesz

2022. március 3. 09:10

A téli hidegrekordok eltűnhetnek, téli melegrekordokból viszont egyre több lehet Magyarországon - olvasható a Másfélfok - Éghajlatváltozás közérthetően című szakportálon csütörtökön közzétett elemzésben, amelyben felhívták a figyelmet arra is, hogy a több téli tavaszias napnak "csak látszólag lehet örülni".

Szabó Péter, éghajlatkutató és Pongrácz Rita, meteorológus közös írásában rámutatott, hogy a 21. század elején, - különösen az elmúlt tíz évben - látványos változás figyelhető meg: miközben a téli melegrekordok száma inkább enyhén nő, addig a hidegrekordoké kiszámíthatóan és folyamatosan csökken, sőt napjainkban már alig van.



Idén télen öt napon dőlt meg napi országos maximumhőmérsékleti rekord. Minimumhőmérsékleti rekord viszont egy sem volt - ismertették.



Kiemelték: a tél egyértelműen a legváltozékonyabb évszak. Az évről évre jelentkező nagy különbségeket jól példázza, hogy 2006/07 telén extrém sok napon dőlt meg a helyi melegrekord az országban, ezzel szemben egyetlen napon sem fordult elő hidegrekord, míg az ezt megelőző télen "relatíve sok" hidegrekordot rögzítettek. Mindezek mellett olyan év is volt, amikor az átlagnál több volt mindkét szélsőségből (2002-ben), és olyan is (2013), amikor mindkettőből az átlagosnál kevesebb fordult elő - fejtették ki.



Azt írták: a 2000-es évek elején még nagyjából azonos mértékben és szórásban fordultak elő Magyarországon hideg- és melegrekordok. A legutóbbi évtizedben viszont szembetűnő a hidegrekordok számának jelentős csökkenése: az utóbbi nyolc évben - a relatíve hideg 2016/2017-es telet kivéve - az átlagnál jóval kevesebb napon és kisebb területen fordultak elő extrém minimumok.



Mindeközben a téli melegrekordok előfordulása változékonyságot mutat az elmúlt húsz évben, és az átlagosnál kissé többet regisztráltak belőlük. A legutóbbi három télen szinte alig voltak minimumrekordok, míg melegrekordok az átlagos éghajlatnál néhány nappal többször jelentkeztek. Az idei tél is ilyen volt - írták, ugyanakkor megjegyezve: három-négy évből még nem vonhatók le általános következtetések.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy ha erősödik a klímaváltozás, "akkor elbúcsúzhatunk a rekordhidegektől". Az optimista jövőkép szerint - ha már nem melegszik tovább az éghajlatunk -, akkor újra előfordulhatnak majd "extrémebb" téli hidegek is. A pesszimistább forgatókönyv szerint tovább erősödő melegrekordok várhatók, míg az optimistább szerint "már kissé megnyugvó éghajlatra" és csökkenő számú rekordra van kilátás - ismertették.



Szabó Péter és Pongrácz Rita felhívták a figyelmet: "csak látszólag lehet annak örülni, hogy a klímaváltozás miatt a jövőben több enyhe, tavaszias napra számíthatunk télen. Ezzel párhuzamosan ugyanis - emelték ki - az összes többi évszak is forróbb lesz, a "természetes környezet vagy a mezőgazdaság alkalmazkodása pedig kérdéses".

MTI