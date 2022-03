Horn Gábor úgy hergel az oroszok ellen, hogy testvére velük üzletel

2022. március 4. 00:15

Lapunk értesülései szerint az Alternatív Közgazdasági Gimnázium az orosz Sberbankban tartotta pénzét, közel egymilliárd forintot. A történet csupán azért érdekes, mert az említett oktatási intézmény igazgatója, Horn György a magyar–orosz gazdasági kapcsolatok ellen folyamatosan hergelő Horn Gábor testvére.

A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke nemrég Facebook-bejegyzésében nyilatkozott elítélendően arról, hogy Magyarország az alacsony rezsiárak fenntartása érdekében nem szakítaná meg a gazdasági kapcsolatot Oroszországgal.

Elítéljük Oroszországot, de továbbra is üzletelünk vele. Mondja Orbán, Putyin utolsó pillanatig kitartó barátja. (…) Csak elvszerűen, ahogy ezt már megszokhattuk, nincs szó morális kérdésekről, szolidaritásról vagy legalább őszinte együttműködésről a szövetségesekkel. Maradnak ismét a csupasz és szűkkörű gazdasági érdekek még most egy a szomszédunkban folyó háború kezdetén is. Nem látni, mi lesz ennek a vége, de lehetne legalább rendkívüli helyzetekben egy kicsit emberségesebben, alázatosabban, megértőbben viszonyulni a nyugati világhoz, esetleg akár elnézést kérni a mindünknek ártó keleti despotákkal való barátkozás miatt. – írta a politológus.

