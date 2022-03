Zelenszkíj kabinetfőnöke segítséget kér a világ zsidóságától

2022. március 4. 18:52

Andrij Jermak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke az egész világ zsidóságának segítségét kérte Ukrajna harcához az orosz támadással szemben a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportálon pénteken.

Jermak – politic.karpat.in.ua

"Ezekben a napokban Ukrajna Izrael: ahogyan a második világháború idején a zsidók a nácik áldozataivá váltak, akképpen válnak az ukránok Oroszország népirtást megvalósító tettei áldozatává" - állította a zsidók segítségét kérő ukrán vezető.



Jermak hangsúlyozta, hogy noha Putyin azt állítja, Ukrajna "nácitlanítása" miatt kezdte az inváziót, jelenleg Ukrajnában él Európa harmadik, s a világ ötödik legnagyobb zsidó lakossága. Ukrajna elnöke zsidó, és korábban zsidó miniszterelnöke is volt az országnak a volt Szovjetunió egykori tagországai közül egyedüliként.



Az orosz elnök egyébként nemcsak "nácitlanításról" beszélt, hanem leszögezte, hogy Moszkva célja Ukrajna demilitarizálása.



Segítségkérésében Jermak emlékeztetett arra, hogy Ukrajnában található Uman, a népszerű zsidó turisztikai célpont, a haszid judaizmus szülőhelye, a breslovi haszid zsidók legfőbb zarándokhelye is.



Kiemelte, hogy közel 80 évvel a Babij Jar-i tömeggyilkosságok után az ukránok túlnyomó többséggel elnökükké választották a zsidó Volodimir Zelenszkijt, és tavaly az ukrán Rada (a parlament) elsöprő többséggel elfogadta az antiszemitizmust bűncselekménynek kimondó törvényt is.



Zelenszkij kabinetfőnöke azzal vádolta meg Oroszországot, hogy bombáival célba veszi a zsidó vallás szent helyeit Babij Jar-ban és Umanban, és hogy lerombolja a toleráns, békés társadalmat, amelyet a modern ukránok felépítettek.



"A megszállók megpróbálják ostrom alá venni Kijevet, ahogyan a nácik tették Leningráddal. Számomra ez nagyon személyes: mindkét nagyszülőm túlélte a blokádot"- írta Andrij Jermak.



"A zsidó nép túlságosan is jól ismeri a kiirtás veszélyét. Ma Ukrajna jelenti Izraelt. Az ukránok éppen úgy áldozatul esnek Oroszország gonosz háborújának, ahogy a zsidók is áldozatul estek a náciknak, akik minden zsidót ki akartak irtani" - állította az ukrán elnök kabinetfőnöke.



Írásában Zelenszkij kabinetfőnöke felemlítette, hogy 1948-ban, Izrael függetlenségi háborújában, az amerikai zsidók fegyverrel és repülőgépekkel segítettek Izraelnek, és ennek szellemében segítséget kér Ukrajna harcához a szerte a világon élő zsidó közösségektől és családoktól. Jermak fegyvereket és azonnali repüléstilalmi zónát kért Ukrajna felett, valamint embargót az orosz olajra.



"Felszólítjuk Izraelt és a nemzetközi közösséget, hogy emlékezzenek a 'soha többé' szavakra, és tegyenek határozottan azért, hogy ne ismétlődhessék meg a történelem Ukrajnában. Az ukrán zsidóknak, ukrán keresztényeknek, minden vallású és nemzetiségű ukránnak szüksége van a segítségre, hogy megvédhessük magunkat, közös emlékezetünket és jövőnket. Ukrajnának és az egész emberiségnek"- zárta írását az izraeli médiumban Andrij Jermak.

MTI