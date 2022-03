NB I - Sorozatban hatodszor kapott ki a MOL Fehérvár

2022. március 6. 17:45

A ZTE hazai pályán 2-0-ra legyőzte vasárnap a MOL Fehérvárt a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójában.

A Zalaegerszeg ezzel idén először nyert saját otthonában, a székesfehérvári csapat pedig sorozatban a hatodik vereségét szenvedte el a bajnokságban, amivel negatív klubrekordot állított be.

OTP Bank Liga, 23. forduló:

ZTE FC-MOL Fehérvár FC 2-0 (1-0)



Zalaegerszeg, 2056 néző, v.: Csonka

gólszerzők: Huszti A. (12.), Koszta (83., 11-esből)

sárga lap: Halilovic (33.), Mocsi (70.), illegve Bamgboye (26.), Fiola (28.), Rus (77.), Hangya (84.)



ZTE: Demjén - Huszti A., Szerafimov, Bobál (Mocsi, 32.), Gergényi - Sankovic, Halilovic - Ubochioma (Milovanovikj, 91.), Tajti (Spoljaric, 90.), Bedi - Koszta (Zsóri, 90.)



MOL Fehérvár: Kovács - Bese, Rus, Fiola, Heister (Hangya, 84.) - Alef (Makarenko, 62.) - Dárdai (Lednyev, 84.), Zulj - Bamgboye (Nego, 73.), Kodro, Petrjak (Nikolics, 62.)



Napsütéses, de hűvös, szeles időben rendezték a mérkőzést, melyen az elején mezőnyfölényben játszott a vendégcsapat. Az első helyzetet azonban a hazai együttes alakította ki, majd nem sokkal később a vezetést is megszerezte egy bedobást követően adódó nagy lehetőség kihasználásával. A bekapott gól megnehezítette a Fehérvár dolgát, holott a dinamika addig is hiányzott a játékából. A félidő egészét tekintve a hazaiak taktikusabban és fegyelmezettebben játszottak, a székesfehérváriak nem találtak rajtuk fogást. Az utolsó percekben sok volt a szabálytalanság, játékmegszakítás, és mindkét kispad kapott sárga lapot reklamálásért.

A szünet után gyorsan a ZTE kapujába talált a Fehérvár, de a videós visszajátszás bizonyította, hogy a gólt les előzte meg. Nagy erőket mozgósított a vendégcsapat az egyenlítésért, jöttek a cserék is, alapvetően azonban nem változott a helyzet: bár időnként nőtt a nyomás a zalaegerszegieken, továbbra is jól védekeztek és veszélyes ellentámadásokat vezettek. Ráadásul a hajrához közeledve büntetőhöz jutottak, Heister szorításában esett el a 16-oson belül Ubochioma, Koszta pedig növelte az előnyt, és egyben el is döntötte a mérkőzést.

MTI