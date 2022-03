NB I - Fordított a rangadón, növelte előnyét a Ferencváros - tabella

2022. március 6. 20:30

A címvédő Ferencváros hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, ezzel ötpontra növelte előnyét a tabella élén.

OTP Bank Liga, 23. forduló:

Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 2-1 (0-1)



Groupama Aréna, 6727 néző, v.: Pintér

gólszerző: Boli (58.), Nguen (91.), illetve Bumba (31. - 11-esből)

sárga lap: Esiti (24.), Bassey (30.), Civic (83.), illetve Leoni (5.), Ötvös (16.), Gosztonyi (89.)



Ferencváros: Dibusz - Wingo, Blazic, Kovacevic, Civic - Laidouni, Esiti (Marquinhos, a szünetben; Besic, 95.) - Auzqui (Zubkov, 59.), Nguen, Zachariassen (Gavric, 80.), - Bassey (Boli, a szünetben)



Kisvárda: Dombó - Peteleu, Prenga, Cirkovic, Leoni - Melnyik, Zlicic (Gosztonyi, 88.) - Camaj (Navratil, 72.), Ötvös, Bumba (Asani, 72.) - Mesanovic (Makowski, 83.)



Kemény játékkal indult a találkozó, különösen a vendégek szerelési kísérletei bizonyultak túlontúl határozottnak. A kapuk az első félidő derekáig nem forogtak különösebb veszélyben, ekkor a zöld-fehérek kapuja előtt alakult ki több lehetőség is, ám Dibusz állta a sarat. Fél óra után azonban már ő sem tudott segíteni, kezezésért videóbírós elemzés után megítélt büntetőből Bumba precíz lövéssel volt eredményes. A bekapott gól visszavetette az addig is halványabban futballozó fővárosiakat, teljesítményüket saját közönségük is gyengének értékelte. A szünetig változatlanul Dibusz tartotta az eredményt.

A fordulást követően jelentősen javult a szünetben kettős cserét végrehajtó Ferencváros játéka, átvette a kezdeményezést, ez pedig egy végletekig kijátszott ziccer nyomán egyenlítést ért. Ezt követően is fölényben játszott a címvédő, ez a ráadásban Nguen szemfüles és higgadt megoldásával vezető gólt eredményezett.

A megszerzett három pont azt jelenti, hogy a Ferencváros - amely a tavaszi hazai bajnoki mérkőzései közül először győzött - előnye a Puskás Akadémia és a Kisvárda előtt öt pont a tabella élén.

A nap másik találkozóján a Zalaegerszeg hazai pályán győzött a hat meccse pont nélküli MOL Fehérvár ellen.



Eredmények, 23. forduló:

ZTE FC-MOL Fehérvár FC 2-0

Ferencvárosi TC-Kisvárda Master Good 2-1

szombaton játszották:

Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 4-0

Újpest FC-Puskás Akadémia FC 2-1

Budapest Honvéd-Debreceni VSC 4-2

pénteken játszották:

Gyirmót FC Győr-MTK Budapest 1-1

AZ ÁLLÁS 1. Ferencvárosi TC 23 14 4 5 39–19 +20 46 2. Puskás Akadémia 23 12 5 6 31–25 +6 41 3. Kisvárda 23 11 8 4 38–24 +14 41 4. Paksi FC 23 10 4 9 60–46 +14 34 5. Zalaegerszegi TE 23 9 6 8 33–39 –6 33 6. Mol Fehérvár 23 8 5 10 28–31 –3 29 7. Budapest Honvéd 23 8 4 11 39–39 0 28 8. Debreceni VSC 23 7 7 9 38–38 0 28 9. Újpest FC 23 7 6 10 31–35 –4 27 10. Mezőkövesd 23 7 6 10 26–38 –12 27 11. Gyirmót FC Győr 23 6 7 10 24–33 –9 25 12. MTK Budapest 23 5 6 12 17–37 –20 21

A 24. forduló programja:

március 11., péntek:

Puskás Akadémia FC-Paksi FC 20.00

március 12., szombat:

Debreceni VSC-Újpest FC 14.30

Mezőkövesd Zsóry FC-ZTE FC 17.00

MTK Budapest-Budapest Honvéd 19.30

március 13., vasárnap:

Kisvárda Master Good-Gyirmót FC Győr 14.30

MOL Fehérvár FC-Ferencvárosi TC 17.00

