A szankciók miatt van üzlet, ahol már csak fejadagot adnak Oroszországban

2022. március 7. 16:10

Az orosz hatóságok 56 városban tartóztattak le az ukrajnai háború ellen tünető polgárokat. A hatóságok több, mint 3000 őrizetbe vételt ismertek el, a jogvédők szerint közel 4400 lehet a valódi szám. Közben a szankciók miatt egyes boltokban jön a fejadag. Miközben egyre-másra érkeznek a megrázó hírek a lassan két hete tartó Ukrajna elleni háborúból, vasárnap többtucatnyi orosz városban ment ki tüntetni az utcákra többezer ember.

A demonstrációkat szabályozó szigorú orosz törvény szerint előre be ne jelentett tiltakozást csak egy ember tarthat. Most mégis, 56 városban kántálták a tüntetők, hogy „nem a háborúra”. A rendőrök pedig elvonszolták, rosszabb esetben ütötték őket. Az Európa és Ázsia egyik határának számító Urál nagyvárosában, Jekatyerinburgban többtucat ember őrizetbe vételéről készültek videók. Egyiküket védőruhába öltözött rohamrendőrök ütlegelték.

Az orosz belügyminisztérium 3500 ember letartóztatását jelentette be. Ebből 1700 embert Moszkvában vettek őrizetbe, 750 embert Szentpéterváron és további 1061-et más városokban. Putyin elnök Ukrajna elleni inváziójának kezdete, azaz február 24. óta 10 ezer embert tartóztattak le Oroszországban – mondta az OVD-Info, a tiltakozókkal való bánásmódot figyelő szervezet, amelyet az orosz hatóságok idegen ügynökként bélyegeztek meg.

„Folyamatosan tekernek egyet a csavarokon, különösen most, hogy katonai cenzúrával kell szembenéznünk” – mondta az OVD-Info szóvivője, Maria Kuznyecova – a georgiai Tbilisziből. „Sokan mentek ki tüntetni, még a szibériai városokban is, ahol ritkán tartóztatnak le ennyi embert” – tette hozzá. Az egyik vasárnapi videón az orosz Távol-Keleten fekvő Habaroszkban azt kiabálta egy tüntető, mielőtt letartóztatták, hogy „Nem a háborúra. Hogyhogy nem szégyellitek magatokat?”. Alekszej Navalnij bebörtönzött ellenzéki vezető is tüntetésre sürgette híveit vasárnap.

„Putyin miatt Oroszország sok embernek egyenlő a háborúval. Ez nem helyes. Putyin és nem Oroszország támadta meg Ukrajnát” – mondta pénteki felhívásában. Felmérések szerint viszont az elnök tetszési indexének jót tett a háború, mert 7 százalékot emelkedve 70 százalékra ugrott. Putyin megítélésére kihathat a szigorú, álhír-törvényként bevezetett jogszabály, amely szerint 15 évvel büntethető, aki gyakorlatilag a Kreml irányvonalának ellentmondva tudósít véleményt a háborúról. Ennek nyomán az utolsó orosz független médiumok is leálltak a hírközléssel és számos külföldi médium függesztette fel tevékenységét Oroszországban.

Közben a példátlan nyugati szankciók miatt egyes orosz élelmiszerboltokban limitálják, hogy ugyanabból a termékből hányat lehet egyszerre vásárolni. A kereskedelmi minisztérium szerint volt olyan, hogy alapvető élelmiszerekből valakik annyit próbáltak megvenni, ami nyilvánvalóan túlzás az egyéni fogyasztás szempontjából. Emiatt a nagy élelmiszerláncok is hozhatnak fejadag-szabályt egyes, "társadalmilag fontos termékkörök" esetében. Emellett a hatóságok előírhatják azt is, legfeljebb mennyit kérhetnek el egy adott termékért az üzletek. A TASS orosz állami hírügynökség azt közölte, hogy egyes üzletek megállapodtak abban, hogy maximum öt százalékos haszonkulccsal dolgoznak például olyan termékek esetében, mint a tejtermék, a pékáru vagy a cukor.

InfoStart