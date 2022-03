A fejlesztések iránya csak akkor lesz tartható, ha az Orbán-kormány marad

2022. március 7. 16:42

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetre fordított 2,8 milliárd forint támogatásból az elmúlt négy év során számos fejlesztés valósult meg – hívta fel a figyelmet az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós tájékoztatása szerint Magyarországon az első kettő között itt alakították ki a robotsebészetet, amelyet a kórház kiemelt szintű urológiai munkája alapozott meg. Szintén kiemelt fejlesztés volt – folytatta – a családbarát szülészet program keretén belül az intézmény újszülött- és koraszülöttosztályának megújítása.

A fejlesztés első ütemében 171,8 millió forintból valósult meg a koraszülöttosztály fejlesztése, amelyből a felújításra 165 millió forintot, az új eszközök beszerzésére pedig 6,8 millió forintot fordítottak, a második ütemben pedig többek között mintegy 50 millió forint értékben három anyaszobát, két tejkonyhát és két kórtermet alakítottak ki. Emellett megtörtént a kórház energetikai korszerűsítése, Pesterzsébet lakosságának egészségügyi állapota javítása céljából 90 millió forintból létrehozták az Egészségfejlesztési Irodát, az Egészséges Budapest program keretében pedig 300 millió forintért egy teljesen új diagnosztikai épületet is felépítettek. – részletezte a tárcavezető.

Kásler Miklós beszámolóját követően Németh Szilárd hangsúlyozta: a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet fejlesztései azért jöhettek létre, mivel a kormányzati és az önkormányzati akarat megvan erre, valamint az anyagi feltételeket is sikerül előteremteni. Az országgyűlési képviselő ugyanakkor kiemelte, hogy a kórházra fordított 2,8 milliárd forint csak egy része a fejlesztéseknek, ugyanis az Egészséges Budapest program keretében a dél-pesti területekre közel százmilliárd forintot fordítanak, ebből az összegből pedig a rendelőintézetek is részesülnek. A honvédelmi államtitkár ugyanakkor felidézte: 2002 és 2010 között a szocialista kormányok fejlesztések helyett összesen 600 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből.

Csepelen például – jegyezte meg – 2008-ra egy tollvonással szüntettek meg egy négy alapszakmás kórházat, ma viszont az intézmény már népszerű rehabilitációs központként működik. Ehhez hasonlóan pedig 2010 után szerte az országban kezdetét vette az egészségügyi ellátórendszer rendbetétele, majd annak érdekében, hogy a fővárosban és Pest megyében is egy 21. századi egészségügyi ellátás valósuljon meg, a kormány elindította az Egészséges Budapest projektet, amelynek áldásos hatásait Csepel mellett Soroksáron, Pestszentlőrincen és Pesterzsébeten is érezni fogják. Németh Szilárd azonban jelezte: ez az irány csak akkor lesz tartható, ha április harmadika után is a jelenlegi kormány kap bizalmat.

A Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára végül az orosz–ukrán háborúra is kitért, hangsúlyozva: Magyarországnak mindenféleképpen a békét kell képviselnie, amelynek értelmében Magyarország honvédeket és fegyvereket nem szállít Ukrajnába, valamint egyetlen fegyverszállítmányt sem enged át az országon. Emellett – mutatott rá – a kormánynak a nemzeti érdeket kell képviselnie, amely érinti az egészségügyet is. Véleménye szerint ha megfogadnánk azt, amit a Márki-Zay Péter vezette hatpárti összefogás ajánl ebben a kérdésben – miszerint sodródjunk bele a háborúba, küldjünk katonákat Ukrajnába, valamint az összes olyan szerződést bontsuk fel, amelyik hazánk energiaellátását biztosítja – nem lehetne fűteni és világítani, nem lehetne folytatni a kórházfelújításokat, valamint nem lenne energia arra sem, hogy a kórházban gyógyítani lehessen.

Magyar Nemzet