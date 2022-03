Hollik: A választás tétje hazánk biztonságának garantálása

2022. március 7. 22:26

Sorsdöntő választás előtt állunk, a szomszédos országban háború dúl, a választás tétje, hogy ki képes garantálni, megőrizni és megvédeni a magyar emberek és Magyarország biztonságát - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn Újszászon.

Hollik István, a városházán, a választási fórum előtt tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: bár törekedtek egy ilyen háborús időben nemzeti egységet létrehozni, mára egyértelművé vált, hogy a baloldal ebben nem kíván részt venni, ők fegyvereket és katonákat küldenének Ukrajnába.



Pócs János (Fidesz), Jász-Nagykun-Szolnok megye 2-es számú választókerületének képviselője és képviselőjelöltje azt mondta, hogy az elmúlt évek fejlődése komoly összefogásnak köszönhető. Beszámolt arról, hogy négy évvel ezelőtt készített egy Számadás elnevezésű kiadványt, ebből látható, hogy sokkal többet tettek annál, mint amit ígértek. Hozzátette: az idei kiadvány is hamarosan a postaládákban lesz.



Hollik István azt mondta, a baloldal most azon dolgozik, hogy az energiaszektort Brüsszel betegye a szankciók közé. Ennek beláthatatlan következményei vannak - közölte. Hozzátette: a baloldal felelőtlen, veszélyes javaslatai magyar emberek életét veszélyeztetik, leginkább a kárpátaljai magyarokét, és ártanak Magyarország biztonságának. Most higgadtságra, nyugalomra és stabilitásra van szükség, amit az országban miniszterelnökként Magyarország számára csak Orbán Viktor tud biztosítani, a térségben pedig Pócs János. Ez április 3-a tétje, erre hívják fel az újszászi választópolgárok figyelmét - fogalmazott.



Pócs János azt mondta, hogy országosan is igaz, hogy sokkal többet tettek annál, amit ígértek. Példaként említette a jelentős mértékű munkahelyteremtést, adócsökkentést, bértámogatást, szja-mentességet, családtámogatást. Minderre a gazdaság erejének köszönhetően volt lehetőség - hangoztatta. A meghirdetett programjukat végig is fogják vinni, erre az elmúlt időszak a garancia. Az ellenzék program helyett gyűlöletkeltést hirdet, amelyre nem lehet sem térséget, sem országot, sem Újszász városát építeni - mondta.



Hollik István, a sajtótájékoztató utáni választási fórumon üdvözölte, hogy a magyar vidék életre kelt, a lakosságszám nem csökken, hanem nő.



Az Ukrajnában zajló háborúról azt mondta, hogy a magyaroknak ki kell maradniuk belőle; a kormány feladata a magyar emberek biztonságának garantálása, a határok megvédése.



Szólt arról, hogy a rezsicsökkentés további biztosításához meg kell gátolni, hogy az energiaszektort bevegyék az Oroszország elleni szankciók közé, mert az "orosz gáznak és kőolajnak továbbra sincs alternatívája". Ezért rendkívül felelőtlen a baloldal - folytatta -, amely fegyvereket, katonákat akartak küldeni, holott ezzel Magyarország a konfliktus részesévé válna - mondta.



Orbán Viktor csütörtökön az európai csúcsértekezletre azzal a szándékkal fog menni, hogy ezekkel a felelőtlen és veszélyes javaslatokkal szemben megvédje a magyar érdekeket - közölte. Szavai szerint ez a háborús konfliktus bebizonyította: kire lehet számítani, kire nem. Azt mondta: a "veszélyek korát" éljük, a gazdaság tekintetében is "nehéz időket élünk". A baloldal is került nehéz helyzetbe, "mi pedig 2010 óta nehéz helyzetben vagyunk" - fogalmazott. Az utolsó "boldog békeidőket" Európában nem arra használta fel a baloldal, hogy támogassa az időseket, a magyar családokat, a vállalkozásokat, hanem hiteleket vett fel. Költekeztek, hitelt vettek fel, a gazdaság mégsem növekedett. Akkor hová tűnt a pénz? - tette fel a kérdést a kommunikációs igazgató, és meg is válaszolta: mindez úgy történhetett, hogy "ezt a pénzt ellopták". Ez jellemző a baloldal kormányzására - tette hozzá. 2008-ban, nem az volt az elsődleges szempontjuk, hogy Magyarországot, a magyar embereket megvédjék, hanem rögtön a multik, a hitelezők oldalára álltak és a magyar emberekkel fizettették meg az ő rossz kormányzásuk árát - fogalmazott.



Hollik István arra biztatta a jelenlevőket, hogy menjenek el választani és próbálják meggyőzni a kételkedőket, hogy háborús helyzetben rutinos kormányzóra van szükség.



Pócs János a fórumon arról beszélt, hogy jelentős támogatások érkeztek Újszászra, komoly fejlesztések érkeznek a jövőben is. A városban amibe belefogtak, azt véghez is vitték - mondta, megjegyezve: ez Jászberény esetében sajnos nem mondható el. A korábbi dinamikusan fejlődő városban 2019 óta egy "kapavágás sem történt" és a megörökölt fejlesztéseket nem folytatták, mióta az ellenzéki összefogás (a Közösen Jászberényért Egyesület) jelöltje a polgármester. Példaként említette a Malom-projektet, amelyben az európai uniós támogatást vissza kellett fizetni. Hozzátette: ami nem működött "kicsiben" Jászberényben, nem működik országosan sem.



Felidézte, hogy 2010-ben az emberek infrastruktúrafejlesztést kértek, azóta minden egyes jászsági településen megújult az úthálózat. A másik legnagyobb kérés 2010-ben a munkahelyteremtés volt, ma már munkaerőhiánnyal küzdenek a válság idején is - közölte. A világon egyedülálló családtámogatási rendszert dolgoztak ki - jegyezte meg.

Arra hívta fel a megjelentek figyelmét, hogy április 3-án, saját magukat, a jövő generációt, Magyarország biztonságát nézzék és azt a döntést hozzák, ami nekik, családjuk biztonságának jó. "Hitünk szerint előre kell menni, nem hátra"- mondta.

MTI