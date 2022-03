Nagybankok vezetőivel tárgyalt a pénzügyminiszter

2022. március 8. 12:42

A magyarországi nagybankok vezetőivel tárgyalt kedden Varga Mihály pénzügyminiszter.

Keddi Facebook bejegyzésében Varga Mihály azt írta, a magyar bankszektor tőkeerős, tavaly rekordnyereséget ért el, mérlegfőösszege 16 százalékkal emelkedett, likviditása továbbra is magas.



"A magyar bankokra a válság idején is számíthattunk: rendkívüli befizetéssel és a hitelmoratóriummal segítették a védekezést. A gazdaság gyors újraindításával a bankok is megerősödtek, a mostani háborús helyzetben ez stabil alapot ad a működésükhöz" - olvasható Varga Mihály Facebookján.

MTI