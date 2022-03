Várady Tibor: Népellenes mosoly című könyvét mutatták be Topolyán

2022. március 8. 13:57

Várady Tibor akadémikus, nemzetközi jogász új könyvét mutatták be a topolyai könyvtárban. A Várady család több mint 120 évvel ezelőtt alapított ügyvédi irodájának megőrzött periratai alapján írta meg a szerző az esetenként az abszurditás hatását súroló pertörténeteket.

Várady Tibor Népellenes mosoly című kötetét mutatták be csütörtökön este a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár padlásterében. A szerzővel Náray Éva, a könyvtár igazgatójának köszöntőjét követően Virág Gábor, a Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója beszélgetett.

Várady Tibor nagyapja, az édesapja, és egy rövid ideig ő maga is ügyvédi irodát működtetett ugyanis Nagybecskereken. A kötetben feldolgozott igaz történetek a második világháború idején és az után játszódnak Bánátban.

A könyvben többek között olvashatunk annak a férfinek az ügyéről, akit azzal vádoltak, hogy fejlesztette a hitleri hadsereg hadi teljesítőképességét. Tette azt úgy, hogy paprikamalmot működtetett, és a németeknek is árult paprikát. Mivel a paprikának magas a vitamintartalma, a vád szerint ezzel fokozta a nácik teljesítőképességét. A címadó történet pedig az egykori evangélikus lelkész, Csepcsányi István esetét írja le, akit egyik szomszédja azért jelentett föl, mert amikor bevonult a városba a felszabadítónak nevezett szovjet katonaság, állítólag gúnyos tekintettel nézett ki az ablakon és kezével (talán) még legyintett is. Az ügyész szerint Csepcsányi István tettével népellenes mosolyt követett el, amiért büntetést is kiróttak rá.

Várady könyve betekintést nyújt a soknemzetiségű bánáti közösségek életébe. Ez már a negyedik kötet, amelyet a szerző a család több mint százhúsz éves ügyvédi irodájának csodával határos módon megőrzött periratai alapján írt.

A beszélgetés során Várady Tibor Beck Salamonról is beszélt, aki Topolyán született 1885-ben és magyar jogtudósként, ügyvédként, egyetemi tanárként, az állam- és jogtudományok doktoraként, valamint az utolsó magyar esetjogászként jegyzi a történetírás.

A Topolyán bemutatott kötet a Forum Könyvkiadó gondozásában jelent meg, szerb nyelven az Akadémiai Kiadó jelentette meg.

MTI