Feljelentés a XVI. kerületi MSZP-iroda megvásárlása ügyében

2022. március 8. 14:03

Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a XVI. kerületi Fidesz-frakcióvezető a rendőrségen, mert szerinte áron alul vette meg az ottani MSZP-pártirodát a helyi szocialista elnök.

Dobre Dániel, a Fidesz XVI. kerületi szervezetének frakcióvezetője keddi sajtótájékoztatóján, a feljelentés megtétele előtt elmondta: az egy hete kipattant ügyre mindeddig nem adott magyarázatot a kerületi baloldal. Sürgette: ha az érintett, Csizmazia Ferenc nem tisztázza az esetet, mondjon le mandátumáról, különös tekintettel arra, hogy ő a közbeszerzési bizottság elnöke.



Szatmáry Kristóf (Fidesz), a terület országgyűlési képviselője arról beszélt: noha 16 éve nem a baloldal irányítja a kerületet, egy hete mégis egy hozzájuk köthető "mutyira" derült fény. Ahol a városházát nem tudják ellopni, mert nincsenek hatalmon, ott a pártirodát nyúlják le a baloldali képviselők - fogalmazott.



Közlése szerint az MSZP által 2008-ban 19 millió forintért megvett, majd ennél is többért felújított pártirodát 2015-16-ban a helyi pártelnök 16 millióért szerezte meg. Szerinte az ingatlan akkor legalább 60 millió forintot ért, értéke mostanra 120-130 millióra nőhetett.



Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta: az április 3-i választás tétje az, hogy "visszatér-e a múlt", hiszen sem vezetőjében, sem szereplőiben, sem módszereiben nem változott a most hatalomba visszatérni akaró baloldal. Gyurcsány Ferenc volt az, akinek a nevéhez kötődik Magyarország elmúlt harminc évének legkorruptabb kormányzása, és "azt láthatjuk, hogy a baloldal ma is tele van korrupciós ügyekkel" - fogalmazott.



MTI