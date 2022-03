Erdélyben a magyar emlékművek magyar feliratot – is – kaphatnak

2022. március 8. 17:05

Megszavazta kedden a román parlament alsóháza is azt a jogszabályt, amely előírja, hogy a magyar nemzeti kisebbséghez kapcsolódó emlékműveket kötelezően magyar nyelven is feliratozni kell.

A jogszabályt 277-en támogatták 9 tartózkodás mellett a 329 tagú képviselőház jelen lévő képviselői közül, ellenszavazat nem volt. Tavaly szeptemberben a szenátus is elfogadta, így már csak az államelnöknek kell aláírnia, hogy hatályba léphessen.



A magyar emlékművek feliratozására vonatkozó törvénymódosítást Szabó Ödön, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselője terjesztette be, aki az RMDSZ hírlevele szerint elmondta: ezzel megteremtették azt a lehetőséget, hogy a magyar vonatkozású emlékműveknek nemcsak a többségükben magyarok által lakott településeken, hanem a szórványban is, ahol a magyarok számaránya nem éri el a 20 százalékot, magyar nyelvű felirata is legyen.



A még hatályos törvényes előírások szerint a közigazgatási egységeknek minden engedélyeztetéssel a kulturális minisztériumhoz kellett fordulniuk, a kedden megszavazott törvénymódosítással viszont lehetőség lesz arra, hogy amennyiben nem műemlékről van szó, mindezt helyi szinten intézzék.

Szabó Ödön – rmdsz.ro



Szabó Ödön hozzátette, hogy két fő szempontot vettek figyelembe: csökkenteni akarták a bürokráciát a köztéri alkotások engedélyeztetése terén, illetve biztosítani akarták az emlékművek magyar feliratát minden településen, ahol azok a magyar közösséghez kötődnek.



MTI