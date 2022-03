Az UNHCR üdvözli, hogy Magyarország fogadja a menekülteket

2022. március 8. 20:25

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) üdvözli, hogy Magyarország határai nyitva állnak az Ukrajnából menekülők előtt - mondta Stephanie Woldenberg, az UNHCR közép-európai képviseletének vezetője kedden Beregsurányban, miután - Soltész Miklós államtitkár társaságában - meglátogatta az ottani segítőközpontot.

Stephanie Woldenberg fantasztikusnak nevezte, hogy az ezer lakosú határmenti falu közössége képes gondoskodni három-négyezer menekültről naponta.



Elmondta: keddre az Ukrajnából elmenekülők száma elérte a kétmilliót és lehetetlen megjósolni a helyzet további eszkalálódásának mértékét. Ha a krízis hosszabb ideig tart, az UNHCR minden eszközzel kész támogatni az Ukrajnával szomszédos országokat a menekültválság kezelésében - tette hozzá.



Az UNHCR készített egy regionális tervet a krízis kezelésére - ismertette -, ebben nemcsak az Ukrajnával határos célországok segítése szerepel, hanem külön fókuszálnak az ukrajnai belső menekültválságra is.



Az UNHR kis létszámmal dolgozik ugyan a térségben, ám a krízis nyomán masszív támogatócsapatot állítottak össze vészhelyzetre szakosodott munkatársaik bevonásával - mondta Stephanie Woldenberg.



Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy kormány szerdára úgynevezett első ütemű javaslatot készít az ENSZ menekültügyi főbiztossága számára arról, hogy a szervezet miként tud segítséget nyújtani a segélyszervezeteknek és az érintett önkormányzatoknak. Erre annál is inkább szükség van, mert már 200 ezer ukrajnai menekült érkezett Magyarországra, és nincs vége a menekültáradatnak. Ez egyben szükségessé teszi a krízis kezelése érdekében további uniós és egyéb nemzetközi források bevonását is - mondta.



Arról is szólt, hogy a magyar kormány a Híd Kárpátaljáért program keretében már hárommilliárd forinttal támogatta a menekültek ellátásában résztvevő hat karitatív szervezetet. Ugyanakkor a Hungary Helps program keretében a kormány tíz kamionnyi segélyszállítmányt indított útjára Kárpátaljára és a Kárpátokon túli ukrán településekre is - ismertette.



MTI