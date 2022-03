Varga Mihály: nem lesz könnyű az év

2022. március 8. 20:32

A bizonytalanságok miatt nem lesz könnyű az év, de a kormány azon dolgozik, hogy a legbiztonságosabb körülmények között folytatódjon az élet - jelentette ki Varga Mihály kedden Gyenesdiáson.

A pénzügyminiszter a helyi vállalkozói szezonnyitó rendezvényen azt mondta: a bizonytalan helyzet miatt nehéz előre látni, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk, de a kormány azon dolgozik, hogy "a lehető legbiztonságosabb körülmények között, a legkisebb veszély mellett" folytatódjon az élet Magyarországon, a családok biztonságban, a vállalkozások működőképesek maradjanak.



Varga Mihály szerint még a szokásosnál is nehezebb ma vállalkozónak lenni, a világ ugyanis tele van veszélyekkel, amiket számba kell vennie mindenkinek, aki a jövőjét tervezi.



Levonulóban van a koronavírus-járvány ötödik hulláma, de nem tudhatjuk, hogy a következő években ki lesz-e téve az ország hasonló járványoknak. Magyarország a járványban egységes volt, időben beszerezte a szükséges védőeszközöket, oltóanyagokat, a kormány intézkedéseit az emberek elfogadták - mondta el.



Hozzátette, hogy az európai uniós országok közül Magyarország az egyik leggyorsabban indította újra a gazdaságát, ennek is köszönhető hogy tavaly 7,1 százalékos volt a bővülés, az egyik legmagasabb ütem az EU-ban.



A pénzügyminiszter kitért arra is, hogy "a háború árnyékában kevesebbet foglalkozunk a migrációval", de ettől még a nemzetközi szervezetek felmérése alapján mintegy 800 millió ember van a földön, aki el akar indulni, hogy máshol éljen. Ebben az évben több mint 150 ezer ember próbált már illegálisan bejutni Magyarországra a déli határszakaszon, de az EU képtelen több tíz- vagy több százmillió ember befogadására.



"Segíteni ott kell, ahol ezek az emberek élnek, de az EU és a magyar politika is megosztott ebben a kérdésben. Április 3-án arról is döntünk, hogy a járványkezelés és a migráció tekintetében mit tegyünk a következő években" - hangsúlyozta a politikus.



Úgy vélekedett, hogy a harmadik kihívás a háború. "Minden erőnkkel támogatjuk, hogy minél hamarabb befejeződjön, mert Magyarország is az egyik legkockázatosabb zónában helyezkedik el. Már eddig 150-160 ezer menekült érkezett hozzánk Ukrajnából, de nem tudjuk, hogy hány millióan indulnak még el, ha a háború Nyugat-Ukrajnára is átterjed" - mondta.



Sokkal nehezebben megbecsülhető hatása a háborúnak, hogy mi történik Oroszországban és Ukrajnában, milyen szankciók lesznek életben a következő években, mert ezek nem néhány hónapra szólnak. Oroszország nagyban segítette az EU gazdaságának működését energiahordozókkal, alumíniummal, vassal, rézzel, palládiummal - jegyezte meg Varga Mihály.



Biztos, hogy sokkal jobb nem lesz a helyzet, és "kifejezetten veszélyes, hogy olyan szankciókban is gondolkodnak, amelyek az ország energiabiztonságát veszélyeztetik" - mondta. Varga Mihály emlékeztetett, hogy 1999-ben már volt egy háború a szomszédban, amiből szerencsére kimaradtunk, és a jelenlegibe sem szabad belesodródni.



Nagy Bálint, Keszthely polgármestere (Fidesz-KDNP), egyben a választókerület fideszes országgyűlésiképviselő-jelöltje arról beszélt, hogy a térség fejlődéséhez az elmúlt években a legjelentősebb támogatást a Magyar falu program biztosította, a választókerület 100 települése közül 98-at érint ez a program.



Térségi szempontból fontosnak nevezte a zalai Balaton-partot érintő fejlesztéseket, a területet a Kis-Balatonnal és Zalakaros térségével összekapcsoló beruházásokat. Kiemelte az M76-os autóút néhány napja átadott újabb szakaszának szerepét, mint ami a teljes térség fejlesztését elősegíti.



Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere (független) köszöntőjében egyebek közt elmondta: a 4200 lakosú nagyközségben közel 800 vállalkozás van bejegyezve. A fontosabb gazdasági céljaik között említette többek között az iparterületi ingatlanok közepes vagy nagyobb üzemeknek szánt értékesítését, a Balaton vízvédelmét, az iszapkotrás megindítását.



