Bakondi: aki a határon dolgozik, magas szinten látja el feladatát

2022. március 9. 21:00

Mindenki, aki az ukrán-magyar határon dolgozik, és segít az Ukrajnából menekülőknek, magas szinten látja el feladatát, de ez igaz azokra a rendvédelmi erőkre is, amelyek a déli határszakaszon teljesítenek szolgálatot - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában.

Bakondi György szerint fontos a mostani humanitárius segítséget elhatárolni a déli határszakaszon érzékelhető illegális migrációtól. Ezzel kapcsolatban elmondta, eddig több mint 28 ezer határsértőt fogtak el az év eleje óta, ez a szám 18 ezer volt tavaly ilyenkor, és 236 embercsempész ellen folytatnak eljárást.

Kifejtette: a déli határszakaszon "ugyanúgy a nagycsoportosság, az erőszakosság, a műszaki berendezések megrongálása és a katonai, rendőri járőrök megtámadása zajlik", és jól látható a különbség a fiatal, néha ismeretlen identitású férfiak erőszakos határátlépési kísérletei és a mostani menekültek helyzete között, akik valós háborús helyzet elől menekülnek és akik többségében nők, öregek és gyerekek.

Bakondi György kitért arra, hogy a délszláv migrációs helyzetben jól látható volt a Soros György alapítványa által finanszírozott civil szervezetek aktív szervezőmunkája, ezek minden segítséget megadtak a jogellenes, az uniós és magyar jogszabályokat semmibe vevő tömeges határáttörésekhez.

"Ezek a szervezetek most nem érzik kötelességüknek, hogy az ukrán határszakaszon is segítsenek az érkező menekülteknek" - jegyezte meg, hozzátéve: ez is mutatja, hogy kik milyen szándékok alapján vesznek részt ilyen feladatokban.

A főtanácsadó szerint az ukrán háború nincs közvetlen hatással az embercsempész tevékenységre, "ugyanazok, ugyanolyan útvonalon, tömegesen érkeznek".

Az elmúlt időszak kiemelt feladataiban - a migrációs válság évei, a járvány időszaka vagy a mostani menekülthelyzet - a magyar rendőrök és a magyar katonák példásan vettek részt, méltóak a magyar emberek bizalmára - mondta Bakondi György.

MTI