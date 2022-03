Megkezdődött a bűnbakkeresés a baloldalon

– Lehet úgy értelmezni, hogy megkezdődött a bűnbakkeresés, és valamelyik baloldali párt állhat a mögött a felmérés mögött, mely szerint Márki-Zay Péter a miniszterelnöknél, sőt az ellenzéki pártvezetőknél is jóval népszerűtlenebb? – erről beszélt egy mai interjúban a baloldal miniszterelnök-jelöltje, aki a szivárványkoalíciót belülről feszítő konfliktusokat nyíltan elismerő válaszokat is adott az InfoRádióban.

– Én feltételezem, hogy valamelyik ellenzéki párt állhat a Závecz-kutatás mögött, és valószínűleg a Telex is – közölte az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje az InfoRádió Aréna című műsorában.

Lapunk is beszámolt róla tegnap, hogy a Telex felületén egy olyan Závecz Research által készített kutatást közöltek, melyből kiderült, hogy előválasztási ellenfelei mára mind népszerűbbek, mint Márki-Zay Péter.

A baloldali kutatócég mérései szerint a magyar választók körében Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus, Toroczkai Lászlót kedvelik legkevésbé a vezető politikusok közül.

– Márki-Zay Péter a fővárosban sem előzi meg Orbán Viktort, a többi városban pedig fej fej mellett áll a népszerűségük.

Figyelemre méltó még az is, hogy a baloldal többi vezető politikusa sem végzett túl jól Budapesten, a főpolgármester és Dobrev Klára sem kapott jobb értékelést, mint a miniszterelnök – írtuk tegnap.

A baloldali miniszterelnök-jelölt szerint annyi hihető ebből a felmérésből, hogy a baloldali szavazók körében holtversenyben ő a legnépszerűbb politikus, a fideszesek körében pedig a legnépszerűtlenebb. Emlékezetes, korábban az egyik fő vállalása az volt Márki-Zaynak, hogy ő képes arra, hogy a Fidesz táborát is megszólítsa, így hozzásegítheti a baloldalt egy választási győzelemhez.

Az interjúban elmondottak alapján azonban már ebben sem igazán hisz a miniszterelnök-jelölt, aki hosszan beszélt új pártjáról, melynek a megalapításáról még mindig nem tett le.

Márki-Zay Péter elárulta, hogy Gémesi György Új Kezdet Pártját és Pálinkás József Új Világ Néppártját egyesítené, amellyel csatlakoznának az Európai Néppárthoz. – Azt gondolom, hogyha most nem, majd a következő parlamentben lesz már ennek saját frakciója is – vetítette előre Márki-Zay terveit az áprilisi választások utánra.

– Egy olyan, nem tolvaj konzervatív pártot szeretnénk, amelyre tisztességes emberek is, valódi keresztény emberek is nyugodtan szavazhatnak. Most ilyen nincs, tehát ez egy óriási hiba. Nyilván ott van a Jobbik mint jobboldali párt, radikálisok, de a volt MDF-es, volt fideszes szavazók hiányolják azt, hogy egy becsületes jobboldali párt is legyen Magyarországon – fejtegette a miniszterelnök-jelölt.

A beszélgetésből az is kiderül, hogy aloldal miniszterelnök-jelöltjének az ukrán–orosz háború fenyegető árnyékában sincsenek konkrét tervei a Magyar Honvédségre vonatkozóan.

Honvédelmi miniszterjelöltje nincs, ahogy fogalmazott van egy árnyékkormánya, de ebben nem miniszteri pozíciókat osztottak ki, hanem úgynevezett kabinetvezetők vannak. Érdekesség, hogy a honvédelmi kabinet vezetőjét, Vadai Ágnes DK-alelnököt nem nevezte meg az adásban.

Arra a kérdésre, hogy a hadsereg parancsnokát megtartanák-e így válaszolt: – Hát erről megint csak nem tudok nyilatkozni. Én személy szerint nem tudom megítélni az ő munkáját.

A teljes beszélgetést az Infostart.hu oldalon publikálták, IDE kattintva tudják elolvasni és meghallgatni.