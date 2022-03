Deák Dániel: komoly fordulatot hozott Novák Katalin államfővé jelölése

2022. március 10. 10:15

Novák Katalin államfővé jelölése komoly fordulatot hozott a magyar belpolitikában, hiszen megválasztása esetén ő lesz Magyarország történetének első női és egyben az eddigi legfiatalabb köztársasági elnöke - közölte a XXI. Század Intézet vezető elemzője csütörtökön az MTI-vel.

Deák Dániel úgy fogalmazott: Novák Katalin társadalmi megítélése rendkívül pozitív, aminek köszönhetően könnyen be tudja tölteni azt a legfontosabb államfői feladatot, hogy megtestesítse a nemzet egységét.

Az elemző szerint az új köztársasági elnök tevékenysége a széles nyilvánosság előtt az eddigieknél még láthatóbb lesz. Ezt segíti, hogy igen aktív a közösségi médiában, ami az eddigi államfőkre egyáltalán nem volt jellemző.

Várhatóan a miniszterként is képviselt családpolitikát államfőként is erőteljesen képviseli majd, emellett nemzetközi téren is aktív szereplő lehet hivatali ideje alatt a több nyelven is beszélő politikus - írta.

Deák Dániel arra is kitért: a baloldal láthatóan nem tudott mit kezdeni Novák Katalin jelölésével, hosszú és meglehetősen kínos casting után végül azt a külföldön élő és belpolitikai beágyazottsággal nem rendelkező Róna Pétert választották saját jelöltnek, aki még a baloldal táborát is erőteljesen megosztja.

MTI