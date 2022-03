Gulyás: nekünk a béke ügyét kell szolgálnunk

2022. március 11. 11:44

Amikor háborús zaj vesz bennünket körül, akkor nekünk a béke ügyét kell szolgálnunk - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Várkert Bazárban, ahol március 15-e alkalmából állami kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át.

A tárcavezető az orosz-ukrán háborúra utalva hangsúlyozta: most, amikor Magyarország szomszédjában egyik napról a másikra omlott össze a béke, különösen fontos látni a jelentőségét annak, hogy békében élünk. Hozzátette: a '48-as nemzedékkel szemben nekünk béke adatott, olyan kor, amelyben a szabadság által adott lehetőségeket valóra válthatjuk.



Ma a szabadságot újra fenyegetve látjuk, de hazánkban mégis biztonság és béke van. Mindannyiunk közös feladata ennek fenntartása, a háború elkerülése - figyelmeztetett.



Kiemelte: Magyarország 25 éve nem tapasztalta meg, hogy a szomszédban háború legyen, ez minden állami szervnek kiemelt feladatot jelent. Gulyás Gerely szerint egyértelművé kell tenni az ország polgárai számára, hogy Magyarország képes "itt és lehetőleg környezetében is" megvédeni a békét.



"Most, amikor háborús zaj vesz bennünket körül, akkor nekünk itt és most a béke ügyét kell szolgálni, menedéket kell adni a menekülteknek, közvetíteni ott és abban, ahol és amiben csak tudunk" - fogalmazott a miniszter, aki bízik abban, hogy a béke a lehető leghamarabb helyre áll.



Gulyás Gergely ünnepi beszédében március 15-ét a magyar történelem fordulópontjának nevezte, hozzátéve, hogy a 12 pont és az áprilisi törvényekkel létrejött polgári állam máig érvényes célokat határozott meg.



Feladatunk, hogy valósítsuk meg és őrizzük meg azokat a célokat, amelyeket 1848. március 15-én megfogalmaztak, amelyek az április törvényekben valósággá váltak, amelyeket oly sokszor fenyegetett 20. századi történelmünk során veszély, oly sokszor követett elnyomás és a függetlenség elvesztése, de amelyekkel immár több mint három évtizede békében és szabadságban, demokráciában élhetünk - fejtette ki.



Hangsúlyozta: március 15-e a magyar szabadság jelképe lett mindenütt, ahol magyarok élnek, ez az ünnep minden magyart összeköt és reményt ad a nehéz időkben.



A nemzeti ünnep alkalmából a Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt kitüntetéseket adott át, valamint Batthyány Lajos-díjat, Mőcsényi Mihály-díjat, Magyary Zoltán-díjakat, Műemlékvédelemért - Forster Gyula-díjakat, Régészeti örökségért - Schönvisner István-díjakat, valamint miniszteri elismerő okleveleket is adományozott. Az ünnepségen Süli János, a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter is kitüntetéseket adott át.

MTI