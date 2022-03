Háromszor több lehetett a Covid-19-ben elhunytak száma világszerte

2022. március 11. 11:58

A hivatalosan regisztrált eseteknél háromszor több, több mint 18 millió lehet a Covid-19-ben elhunytak száma világszerte egy új kutatás szerint - számolt be róla a BBC News pénteken.

A Washingtoni Egyetem kutatása 191 országban és térségben vizsgálta a valóságos globális halálozási adatokat. A halálesetek egy részét a koronavírus okozta, mások a fertőzéshez kapcsolódtak. Ennek az az oka, hogy a koronavírus-fertőzés súlyosbíthatja a már meglévő, más egészségügyi problémákat, például a szív- vagy tüdőbetegséget.



Az alkalmazott mérőszámot többlethalálozásnak nevezik: azt mutatja, hogy az elmúlt években a világjárvány kitörése előtti időszakhoz viszonyítva mennyivel többen haltak meg.



Ennek kiszámításához a kutatók különböző kormányzati honlapokon, a World Mortality Database, a Human Mortality Database és az Európai Statisztikai Hivatal oldalain gyűjtöttek adatokat.



A becslések szerint a többlethalálozás aránya országonként és régiónként drámai mértékben változott, de a tanulmányban kiszámított átfogó globális arány alapján minden százezer emberre 120 halálozás esett.



A számítás szerint a 2020 eleje és 2021 vége közötti két évben mintegy 18,2 millió haláleset következett be a Covid-19 miatt - háromszor annyi, mint a ténylegesen regisztrált hivatalos 5,9 millió.



A többlethalálozásra vonatkozó becsléseket csak a kutatás teljes időszakára számították ki, és nem hetekre vagy hónapokra, mivel a Covid-19 miatti halálozási adatok bejelentésében késések és következetlenségek vannak, amelyek drasztikusan megváltoztathatják a becsléseket - hangsúlyozzák a kutatók.



A The Lancet című folyóiratban közzétett kutatás szerint a legmagasabb arányok Latin-Amerikában, Európában és a Szaharától délre fekvő afrikai országok alacsonyabb jövedelmű országaiban voltak. De a halálozások száma néhány magas jövedelmű országban, például Olaszországban és az Egyesült Államok egyes részein is meglehetősen magas volt.



A legmagasabb becsült többlethalálozási arányú öt ország között szerepelt Bolívia, Bulgária, Szváziföld, Észak-Macedónia és Lesotho. Az öt legalacsonyabb értékkel pedig Izland, Ausztrália, Szingapúr, Új-Zéland és Tajvan rendelkezett.



Nagy-Britanniában a Covid-19-cel kapcsolatos halálesetek becsült száma 2020-ban és 2021-ben a hivatalos adatokhoz hasonlóan körülbelül 173 ezer volt, a 100 ezer főre vetített 130 fős többlethalálozási arányszámmal.



Haidong Wang, a tanulmány vezető szerzője, a Washingtoni Egyetem orvosi karának Egészségügyi Mérési és Értékelési Intézetében dolgozó tudós kiemelte, hogy a hatásos közegészségügyi döntéshozatal elengedhetetlen feltétele a pandémia valódi halálozási adatainak megismerése.



Több ország - köztük Svédország és Hollandia - kutatásai szerint a Covid-19 okozta a legtöbb többlethalálozást, ám jelenleg a helyszínek zömében nincs elegendő bizonyíték. További kutatások segíthetnek annak feltárásában, hogy valójában hány halálesetet okozott közvetlenül a Covid-19, és hányat okoztak a világjárvány közvetett hatásai - húzták alá a kutatók.



A tudósok előrejelzése szerint a világjárványhoz kapcsolódó többlethalandóság a vakcináknak és az új kezeléseknek köszönhetően csökkenni fog. Ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy a pandémiának még nincs vége, és a vírus új, veszélyes változatai is megjelenhetnek.

MTI