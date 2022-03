Mi Hazánk: Magyarországnak semlegesnek kell maradnia a konfliktusban!

2022. március 11. 14:15

A Mi Hazánk kiáll Magyarország függetlensége és semlegessége mellett, mindenképpen el kell kerülni, hogy bármelyik oldalon belesodródjunk a szomszédunkban dúló háborúban - hangoztatta pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese.

Hangsúlyozta: az ország függetlensége és semlegessége pártján állnak, ezért óriási hibának tartják a kormánydöntést, amely NATO-csapatokat enged állomásozni Magyarország területén. Dúró Dóra elmondta: nem támogatnak olyan szankciókat Oroszországgal szemben, amelyek a magyaroknak is hátrányt jelentenek, hiszen az eddigi embargók is károsak voltak a magyarok számára, most is sokan veszítik el állásukat a korlátozások miatt. Ezek a Brüsszelben elfogadott, és a magyar kormány által szolgalelkűen végrehajtott szankciók a továbbiakban minden magyar családot nagyjából 200 ezer forinttal fognak megkárosítani - fogalmazott a Mi Hazánk elnökhelyettese.

Dúró Dóra hozzátette: nem támogatják Ukrajna feltétel nélküli európai uniós csatlakozását sem, mivel a kijevi vezetés "kifejezetten magyarellenes"; a belépés feltételének pedig az egyéni és a kollektív kisebbségi jogok biztosítását kellene szabni. Jelezte: nem támogatják az oroszokkal szembeni "kollektív megbélyegzést", így a sport területén hozott, "megalázó" intézkedéseket sem. Ez a háború valójában az Egyesült Államok és Oroszország között zajlik, és elsősorban az új világrendről szól, amelynek kiépítésére tett törekvéseket a Covid-járvány idején is láttunk már - fogalmazott.



MTI