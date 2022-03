A magyar gazdaság az EU szégyenpadjáról az élvonalba tört

2022. március 11. 14:21

A magyar gazdaság, a sorozatos válságok ellenére, 2010 óta az Európai Unió szégyenpadjáról az élvonalba tört - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Salgótarjánban.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Fort-Bau Therm Zrt. beruházásának átadásán arról számolt be, hogy a magyar tulajdonú építőipari cég két ütemben megvalósuló, 500 millió forint értékű kapacitásbővítő fejlesztéséhez a kormány 200 millió forint támogatást adott, így "bebetonozva" 110 munkahelyet.



"2010-ben az ország a tönk szélén állt. Az új jobboldali kormány azonban meghirdette a munkaalapú társadalomra épülő gazdaságpolitikai stratégiát, amely eredményesnek bizonyult és ezzel az európai gazdaság élvonalába tört az ország" - emlékeztetett a miniszter.



Beszédében aláhúzta, hogy Magyarország tavaly, a válság ellenére is a rendszerváltást követő időszak legsikeresebb évét zárhatta gazdasági szempontból, ugyanis megdőlt a GDP-növekedés, a foglalkoztatottság, a beruházások és az exportteljesítmény rekordja is.



Szijjártó Péter kiemelte, hogy ezen csúcsok megdöntésében nagy szerepe volt a gazdaság egyik húzóágazatává váló építőiparnak is. Mint mondta, a szektor 2017-ben meredek növekedési pályára állt, amelyet ugyan a koronavírus-válság valamelyest megtört, de termelési értéke tavaly 13 százalékos bővülés után ismét 5400 milliárd forint körül volt.



Rámutatott, hogy a krízis során a kormány a munkanélküliség finanszírozása helyett annak megelőzésére fókuszált, s meghirdette minden idők legrobosztusabb beruházásösztönzési programját. Ennek köszönhetően pedig "Magyarország végül győztesen jött ki a válságból, erősebben, mint amilyen állapotban belekerült" - mondta.



A miniszter bátornak nevezte a programban részt vevő 1434 vállalatot. Mint mondta, ezek mintegy 80 százaléka hazai tulajdonban van, ami ugyancsak a magyar gazdaság erejét mutatja.



Hozzátette: Nógrád megyében 18 cég vett részt a programban, amelyek összesen 13 milliárd forint értékben hajtottak végre beruházásokat a kormány 4,5 milliárd forintos támogatásával, így segítve 5300 munkahely megmentését.



MTI