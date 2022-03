Magyar hatóságok is vizsgálják a Zágrábban lezuhant robotrepülő ügyét

Megtárgyaltuk a gazdasági kérdéseket is. A legfontosabb ügyet számunkra kedvező módon rendeztük el. Nem lesznek szankciók, amelyek kiterjednének az olaj és a gáz területére, vagyis Magyarország energiaellátása a következő időszakban is biztosítva van – jelentette be Orbán Viktor.