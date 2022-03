Megszerveztük a háború elől menekülők egészségügyi ellátását

2022. március 11. 14:36

A kormány megszervezte a háború elől menekülők egészségügyi ellátását: kezelik a beteg gyerekeket, segítenek a daganatos betegeken és a háziorvosok is kérhetnek ukrán nyelvű segítséget, ha tolmácsolásra van szükségük - közölte a kormányszóvivő pénteken.

Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalára feltöltött videóban elmondta: nemcsak a határ mellett, hanem mindenhol máshol is segítenek a Magyarországra érkező, a háború elől menekülő embereknek. Sokaknak - felnőttnek, gyermeknek is - lehet egészségügyi problémája, így megszervezték az ő ellátásukat is.

Tájékoztatása szerint a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet - a külügyminisztériummal, a mentőszolgálattal és a katasztrófavédelemmel szorosan együttműködve - helyezi el az ide érkező beteg gyermekeket.

Ezen felül több Ukrajnából érkező beteg számára is szükséges lehet onkológiai ellátás megkezdése vagy folytatása, aminek a koordinálását az Országos Onkológiai Intézet végzi - ismertette a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra beszámolt arról, hogy már működik a Nemzeti Népegészségügyi Központ 1812-es telefonszámán az a szolgáltatás, amelyet orvosok, egészségügyi szolgáltatók hívhatnak fel akkor, ha ukrán nyelvű beteghez tolmácsolást szeretnének kérni egészségügyi témában. Ez reggel 8 és este 8 között érhető el a hét minden napján.

Hozzátette: az Országos Mentőszolgálat számára is nyitva áll ez a lehetőség, részükre viszont 0-24 óráig mobiltelefonos tolmácsolást is biztosítanak.

MTI