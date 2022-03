Aranylabda - Több változást jelentett be a France Football

2022. március 11. 15:30

Több változást jelentett be az ötletgazda France Football a labdarúgásban legnagyobb egyéni elismerést jelentő Aranylabda-díjjal kapcsolatosan.

A L'Équipe francia sportnapilap pénteken közölte, hogy a jövőben már nem a naptári évre vonatkozóan nézik majd a teljesítményeket és az eredményeket, hanem szezont illetően. A 2022-es Aranylabdára a július 31-én véget érő női Európa-bajnoksággal húzták meg a határt, így az év végi, katari férfi világbajnokság már a 2023-as díjba számít majd bele.





A szeptemberben szavazásra bocsátott listákat illetően szigorúbb előkészítést ígértek, a France Football és a L'Équipe kollektívájának munkáját az Aranylabda nagyköveteként Didier Drogba segíti, valamint olyan szavazók, aki az előző voksolás során a legpontosabbnak bizonyultak a végső sorrendet illetően. Ezúttal vietnami, új-zélandi és cseh újságírót nevesítettek.

Figo díja – wikipedia



A férfiaknál 30, a nőknél 20 jelölt kerül fel a listára, míg a legjobb kapusnak járó Jasin-díjra és a legjobb 21 éven aluli labdarúgónak járó Kopa-trófeára vonatkozóan 10-10 játékosból áll a lista.



Az első kiírásban még 16 főből álló zsűri a későbbiekben már 170-esre nőtt, most viszont százasra csökkentik. Ez a nemzetközi szövetség aktuális ranglistájának első száz országát jelenti, míg a nők esetében ötvennél húzták meg a határt. Mindezt a nagyobb szakértelemre hivatkozva.



Újra megerősítették azokat a kritériumokat, amelyek elmondásuk szerint nem sokat változtak a kezdetek óta, és amelyek alapján a szavazóknak eddig is választaniuk kellett. Kiemelték: egyéni díjként a jövőben is elsősorban az egyéni teljesítményt értékelik, valamint a játékosok személyiségére koncentrálnak. Hozzátették: miután azonban a futball csapatsportág, második szempontként a csapattal elért eredményekre, megszerzett trófeákra összpontosítanak. A harmadik szempont a játékos példamutató magatartása, sportszerű viselkedése. Hangsúlyozták: "a játékos karrierje" a jövőben nem szerepel a kritériumok között, amivel teljesen nyílttá szeretnék tenni a küzdelmet, hogy az ne csupán néhány kiválasztott számára legyen elérhető.



Az Aranylabdát először 1956-ban ítélték oda, és az angol Sir Stanley Matthews érdemelte ki. Egyetlen magyarként eddig Albert Flórián kapta meg a díjat, 1967-ben.

Az utóbbi években egyre több és hangosabb kritika érte a rangos elismerést, amelyet 2008-tól egy kivétellel két játékosnak adtak. Az argentin Lionel Messi hétszer, a portugál Cristiano Ronaldo ötször bizonyult a legjobbnak, egyedül a horvát Luka Modric törte meg a két klasszis sorozatát 2018-ban.

MTI