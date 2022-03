Normális Élet Pártja: az ukránok is megsértették a békét, a NATO provokál

2022. március 11. 19:03

A Normális Élet Pártja szerint nemcsak az oroszok, hanem az ukránok is megsértették a békét, és a NATO provokálja Oroszországot.

A párt pénteki közleményében sajnálatosnak nevezte, hogy úgy beszél mindenki a békéről Magyarországon, mintha azt Oroszország sértette volna meg egyedül, holott az ukránok is megtették az orosz etnikum elleni agresszióval.



Szülessenek garanciák arról, hogy az ukrán kormány befejezi az ukrajnai orosz lakossággal "szembeni katonai akciókat", amelyek a konfliktus egyik kiváltó okai volt, valamint Oroszország szüntesse be a katonai akciókat, és a felek üljenek tárgyalóasztalhoz - írta a szervezet.



"Támogatjuk a térség katonai alapú pacifikálását akár orosz részről is, amennyiben az a helyzet normalizálására irányul, és minimálisra csökkenti az ukrán lakosság szenvedését, és a legjobban megkíméli az ország infrastruktúráját" - közölte a Normális Élet Pártja.



A szervezet közölte: megérti Oroszország aggodalmát Ukrajna esetleges NATO-csatlakozása miatt.



"Elítéljük, hogy az atlanti blokk, terjeszkedésével, újabb és újabb fegyverrendszerek telepítésével tovább provokálja Oroszországot" - írták.

MTI