Zakariás-szobrot avattak Budafokon, róla nevezték el az új edzőközpontot

2022. március 11. 20:12

Új edzőközpontot neveztek el pénteken Zakariás Józsefről, az Aranycsapat balfedezetéről Budafokon, a BMTE sporttelepén, az épület előtt pedig leleplezték a kiváló labdarúgó mellszobrát.

A balfedezet – wikipedia

A névadó ünnepségen Karsay Ferenc (Fidesz-KDNP) polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az edzőközpont átadása nagy esemény a kerület életében és egy fejlesztési folyamat fontos állomása.



Soós János, a Budafoki MTE elnöke felidézte, hogy tíz éve, amikor az egyesület 100 esztendős volt, a közgyűlésen ott volt Orbán Viktor miniszterelnök, és beszéltek vele a kisegyesületeknél szükséges fejlesztésekről. A klubelnök a megvalósításért nyújtott segítségért köszönetet mondott az Emberi Erőforrások Minisztériumának, valamint a kerületi önkormányzatnak.



Kitért arra, hogy az edzőközpontot a Francia Labdarúgó Szövetségnél látott tapasztalatok alapján igyekeztek kialakítani, és fontosnak tartja, hogy a beköltöző fiatalok majd ne csak sportszakmai, hanem gazdasági és vezetési ismereteket is kapjanak.



A névadással kapcsolatban méltatta Zakariás Józsefet, mert szerinte ő szolgáltatta azt a lehetőséget, hogy az Aranycsapat új játékfelfogással meglepje a világot.



"A sporttársadalom egy régóta húzódó adósságát tudja most le azzal, hogy az edzőközpontot róla nevezzük el" - hangsúlyozta az elnök.



Oláh Lóránt, a BMTE LFC sportigazgatója ékszerdoboznak nevezte a klub létesítményét. Ezt követően röviden felidézte a 35-szörös válogatott Zakariás József pályafutását, kiemelve, hogy tagja volt az 1952-ben Helsinkiben olimpiai aranyérmet nyert válogatottnak, és játszott az Aranycsapat tagjaként Londonban az évszázad mérkőzésén, valamint az 1954-es világbajnoki döntőben.



Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő Jakab Jánost, a BMTE tiszteletbeli elnökét idézte, aki szerint Zakariás József nemcsak futballistaként volt egészen kiváló egyéniség, hanem edzőként is.



"Nemcsak letudjuk a kötelességünket a mai átadással és szoboravatással, hanem elkezdünk egy folyamatot, leporoljuk az Aranycsapat szürke eminenciásának emlékét és a legendájának a helyreállítását" - fogalmazott Németh Zsolt, aki utalt arra, hogy tíz év alatt töretlen fejlődés ment végbe a BMTE sporttelepén: megújult a sportcsarnok, a műfüves pálya, új lelátó épült, elkészült a világítás és mindennek a betetőzése az új edzőközpont létesülése.



"A folyamat kiindulópontja tíz évvel ezelőtt Orbán Viktor látogatása volt" - fűzte hozzá, majd a Zakariás család képviselőivel, Ágnessel és Tamással együtt leleplezték a budafoki születésű kiváló labdarúgó mellszobrát, Túri Török Tibor alkotását.



A csaknem kétezer négyzetméteres, háromszintes edzőközpontban 25 vendégszoba, oktató és konditerem is van, hamarosan pedig egy nyilvános kávézó is nyílik benne.

MTI