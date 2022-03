A Sberbank-betétesek kártalanítására 146,8 milliárd forintot fizet ki az OBA

2022. március 11. 21:19

Az Országos Betétbiztosítási Alap a Sberbank Magyarország Zrt. 65 158 betétesének 146,8 milliárd forint kártalanítási összeget fizet ki - közölte az OBA pénteken este az MTI-vel.

A tájékoztatásban azt írták, hogy az összeget a Sberbank által 2022. március 7-én, a nap végéig az OBA-hoz beküldött adatok alapján közlik.



A legtöbb betétes, szám szerint 41 292 postán kapja meg a neki járó összeget. A Takarékbankon keresztül 12 714 volt sberbanki ügyfél jut a neki járó pénzhez, a 2,5 millió forintnál nagyobb kártalanítási összeggel rendelkező magánszemélyek, valamint a 20 millió forintnál nagyobb kártalanítási összeggel rendelkező cégek.

Banki átutalással 1691 ügyfélnek fizet az OBA.



A kártalanításra jogosultak 83 százaléka magánszemély, 17 százaléka cég.



A legtöbb kártalanításra szoruló ügyfél Budapesten és Pest megyében lakik. A fővárosban a számuk meghaladja a 10 ezret, Pest megyében 5 ezer és 10 ezer között van. Számuk 10 megyében 2 és 5 ezer között mozog, két megyében pedig ezer alatt van.



Az OBA statisztikája életkor szerinti megoszlást is tartalmaz, a legtöbben (mintegy 14 ezren) a 40-49 éves korosztályba tartoznak, ezt követik a 30-39 évesek (12 ezren) majd az 50-59 évesek (több mint 10 ezer). Csaknem 2 ezer a 0-18 évesek száma a kártalanításra jogosultak között, ennél jóval kevesebben vannak a 80-89 évesek, de elenyésző számban akadnak 90 év felettiek is.



A Magyar Nemzeti Bank március 2-án közölte, hogy miután az európai szanálási hatóság végelszámolást indított a magyar Sberbank anyavállalatánál, az osztrák Sberbank Europe AG-nál, a jegybank is visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. engedélyét és elrendelte annak végelszámolását.



Az Országos Betétbiztosítási Alap a Sberbanktól kapott adatok alapján március 10-én kezdte meg a kártalanítások kifizetését.



Az OBA 100 ezer eurónak megfelelő forint összegig - 38 millió forint - kártalanítja a betéteseket. Az OBA által nem biztosított kategóriába tartozó betétrészre a végelszámolási eljárásban lehet hitelezői igénybejelentést tenni. Ez utóbbi kifizetésekkel a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. foglalkozik.



MTI