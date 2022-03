Nagyon megemelték Karácsony Gergely tanácsadóinak illetményét

2022. március 12. 09:50

Karácsony Gergely hivatala rendre azt hangoztatja, hogy a kivéreztetett fővárosi önkormányzatnál semmire nem jut forrás, ám a Magyar Nemzet szombati számában ismertetett dokumentumok szerint a főpolgármester tanácsadóinak bőven jutott illetményfejlesztés. Sőt akadtak olyanok is, akiknek ötven vagy akár száz százalékkal is nőtt a havi apanázsuk.

A napilap ismerteti, hogy megkapták a valós adatokat a tanácsadók apanázsával kapcsolatban. Mint kiderült: a legtöbb esetben jelentősen emelkedett a főpolgármester tanácsadóinak fizetése.

Illetményfejlesztésben részesült a főpolgármester sajtófőnöke és Misetics Bálint lakhatási és szociális főtanácsadó, valamint Jávor Benedek brüsszeli kihelyezett is, az ő pénzüket átlagosan tíz százalékkal emelte meg Karácsony Gergely. Jávor Benedek most már 990 ezer forintért vezeti a főváros brüsszeli irodáját, míg Misetics kilencszázezer forintért ad szociális tanácsokat a főpolgármesternek. Akadtak kirívó esetek is, kevésbé ismert, nyilvánosság előtt nem szereplő önkormányzati tanácsadók fizetése hatalmasat ugrott felfelé, akadnak 27, 50, 32 és 99 százalékos emelések is a tanácsadói listában.

Volt, akinek a fizetése nem változott: Korányi Dávid diplomáciai tanácsadó New York-i otthonából továbbra is kilencszázezer forintért végzi el a munkáját, míg az egykor kommunikációért felelős Rényi Ádám fizetése is 980 ezer forinton stagnál. A Magyar Nemzet szerint a közérdekű adatigénylés adatsorából az is kiderült: a Demokratikus Koalíció kampányszekerét toló Kálmán Olga és Jámbor András fizetése sem változott. Ám utóbbi a választási kampány miatt fizetés nélküli szabadságát tölti.

Érdekes, hogy a Főpolgármesteri Hivatal által küldött összehasonlító listában még mindig önkormányzati főtanácsadóként szerepel Gál J. Zoltán, aki tavaly ősszel Karácsony Gergely előválasztási visszalépése után lemondott tisztségéről. Az elvileg október óta már nem is főtanácsoskodó Gál J., aki a Városháza egyik legbefolyásosabb embereként a főpolgármester Facebook-posztjaiért is felelős volt, az idei évre 15 százalékos emelést kapott, egymillióról 1,15 millió forintra emelkedett az apanázsa, amit valószínűleg még hirtelen jött lemondása előtt állapítottak meg neki - írta a lap.

MTI