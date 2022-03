Kijevnek már csak egy-két heti tartaléka van élelemből és gyógyszerekből

2022. március 12. 13:40

Éjszaka is folytatódtak a támadások több ukrán város ellen, sajtóhírek szerint az Odesszához közeli Mikolajivot és Kijev külvárosait is bombázták. Közben műholdfelvételek alapján egyre közelebb jutnak az ukrán fővároshoz az orosz erők. Egy 30 kilométerre északnyugatra fekvő faluban égő házakról készítettek képeket. A civilek kimenekítése néhány helyen ismét elakadt, ukrán források szerint azonban pénteken így is több, mint 7 ezer embert evakuáltak – közölte az M1 Híradója.

Légvédelmi szirénák hangja törte meg a csendet péntek éjjel az Ukrajna középső részén fekvő Vinnicjában péntek este. Szombaton hajnalban pedig Zsitomir városában szólalt meg a vészjelzés. Bár sok helyen a szirénákat nem követte támadás. Sajtóhírek szerint Fekete-tenger-közeli kikötővárosra, Mikolajivra és Kijev külvárosaira is bombazápor zúdult.

Műholdfelvételek szerint az orosz erők egyre közelebb jutnak az ukrán fővároshoz. Egy 30 kilométerre északnyugatra fekvő faluban égő házakról készítettek képeket. Közben arról is érkeztek felvételek, hogy kigyulladt az Antonov Nemzetközi Repülőtér is. Kijev vezetése úgy számol, hogy még egy-két hétre elegendő készletük lehet például élelmiszerekből és gyógyszerekből. Az ukrán fővárosban becsléseik szerint mostanra 2 millió ember maradt.

Pénteken ismét több helyen kudarcba fulladtak a civil lakosság kimenekítésére irányuló erőfeszítések. Az ukrán hatóságok szerint az ostromgyűrűbe zárt Mariupolba nem sikerült eljuttatni a segítséget, mivel az orosz páncélos egységek tüzet nyitottak a humanitárius konvoj tervezett útvonalán. A félmillió lakosú városban napok óta nincs áram és víz, elfogyott az élelmiszer és a gyógyszer.

„Nagyjából egy héttel ezelőtt mindenki azt kívánta, hogy véget érjen a háború és befejeződjenek a bombázások. Mostanra azonban már csak vizet és élelmet akarnak. Még a folyamatos bombázás sem tartja vissza az embereket attól, hogy vizet és élelmet keressenek” – magyarázta Szergej Orlov, a város polgármester-helyettese.

Kijev környékén pedig több autóbuszt is megállítottak és visszaküldtek az orosz erők. Moszkva közben azt állítja, hogy több településen az ukránok hibájából hiúsult meg a kimenekítés, mivel az oroszok által javasolt tíz humanitárius folyosó helyett, csak kettőt fogadott el a kijevi vezetés és a listát csak további néggyel bővítette. Azonban számos városban sikeres volt az evakuálás, Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök péntek éjjel arról számolt be, hogy egy nap alatt több, mint 7 ezer civilt menekítettek ki.

„Az orosz csapatok a legtöbb humanitárius folyosó munkáját ismét megzavarták. De mindennek ellenére 7144 embert sikerült megmenteni Enerhodarból és több Kijev környéki településről. Ez pedig 7144 ok arra, hogy holnap és holnapután is megpróbáljuk megszervezni az ukránok evakuálását az ostromlott városokból” – nyilatkozta az államfő.

Hozzátette, hogy orosz katonák elrabolták a dél-ukrajnai Melitopol polgármesterét, ami az elnök szerint az országa ellen zajló támadás gyengeségének jele. A közösségi médiában több felvétel is megjelent arról, hogy egy férfit elhurcolnak egy épületből, de független forrásból egyelőre nem erősítették meg, hogy Ivan Fedorov polgármesterről van szó.

A kelet-ukrajnai Harkivot is folyamatosan támadja az orosz haderő. Az ország második legnagyobb városában egy nukleáris kutatóintézetet is találat ért. Az épület fala és ablakai is megrongálódtak a támadásban, azonban a nukleáris anyagokat tartalmazó központ a kutatók szerint sértetlen maradt.

