Soltész: kibővült a lórévi szerb nemzetiségi iskola

2022. március 12. 15:30

Kisfaludy László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára, Pánczél Károly fideszes országgyűlési képviselő, Lásztity Jovánka, a Nikola Tesla Szerb Oktatási Központ igazgatója, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Aleksandar Jovic, a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlődés Minisztériuma nemzetközi kapcsolatokért és európai integrációért felelős helyettes államtitkára, Alexov Lyubomir, az Országgyűlés szerb nemzetiségi szószólója és Szutor Pejic Vera, a magyarországi Szerb Országos Önkormányzat elnöke (b-j) a lórévi szerb nemzetiségi iskola közel 430 millió forintos kormányzati támogatásból felépült új épületrészének avatásán 2022. március 12-én. MTI/Kovács Tamás

Csaknem 430 millió forintos kormányzati támogatásból felépült a lórévi szerb nemzetiségi iskola új épületrésze - mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton, Lóréven.

Soltész Miklós a Pest megyei településen, a szerb nemzetiségi iskola új épületrészének felavatásakor arról beszélt, hogy az elmúlt 10-12 évben egy évszázadnyit fejlődött a szerb és a magyar nemzet barátsága.

Ezt jól mutatja szerinte, hogy a vajdasági magyarok milyen nagy segítséget kapnak a szerb, illetve a vajdasági kormánytól.

"Az is fantasztikus, ahogyan az elmúlt 12 évben a magyarországi szerb nemzetiséggel, a magyarországi szerb ortodox egyházzal együtt tudtunk működni" - fogalmazott az államtitkár, aki szerint a magyarországi szerbeknek is tudniuk kell, mindig számíthatnak a magyar kormányra. Kisfaludy László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) köznevelésért felelős helyettes államtitkára azt mondta: Magyarországon ma virágzik a szerb nemzetiségi nevelés és oktatás, 7 helyen folyik óvodai nevelés, megközelítőleg 220-230 kisgyermekkel, 11 általános iskolában, több mint 400 gyermek tanul és két intézményben folyik gimnáziumi oktatás is, mintegy 400 tanuló részvételével.

Hozzátette, hogy az országos szerb nemzetiségi önkormányzat két intézményt működtet és folyamatban van a szerb oktatási központ létrehozása is, amelyet a magyar kormány 1,4 milliárd forinttal támogat.

A nemzetiségi iskolák fenntartásához a következő öt évre előkészített megállapodás, az elmúlt évi 354 millió forint helyett az idén 421 millió, a következő évben pedig 468 millió forint támogatást tartalmaz - mondta.

Kenyérrel és sóval fogadják Soltész Miklóst, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárát és Pánczél Károly fideszes országgyűlési képviselőt a lórévi szerb nemzetiségi iskola új épületrészének avatásán 2022. március 12-én. MTI/Kovács Tamás

Pánczél Károly, a térség Fideszes országgyűlési képviselője azt kívánta, hogy egyszer legyen 10 nyugodt év a két nemzet életében, amikor jobban tudják építeni nemzeteiket és országaikat.

A rendezvényen jelen volt még Aleksandar Jovic a Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlődés Minisztériuma nemzetközi kapcsolatokért és európai integrációért felelős helyettes államtitkára és Alexov Lyubomir, az Országgyűlés szerb nemzetiségi szószólója.

Gyermekek táncelőadása a lórévi szerb nemzetiségi iskola új épületrészének avatásán 2022. március 12-én. MTI/Kovács Tamás

MTI