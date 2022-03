NB I - Debrecenben is nyert az Újpest

2022. március 12. 16:50

Az Újpest FC 2-1-re győzött a Debrecen vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójának szombati játéknapján.

A fővárosi lila-fehér együttes négymeccses bajnoki sikerszériánál tart, és immár egymás után ötödik élvonalbeli találkozóján maradt veretlen.

A fennállása 120. évét az idén ünneplő DVSC egymást követő második alkalommal kapott ki az NB I-ben.



OTP Bank Liga, 24. forduló:

Debreceni VSC-Újpest FC 1-2 (0-2)



Debrecen, 6011 néző, v: Bogár

gólszerzők: Dzsudzsák (65., tizenegyesből), illetve Zivzivadze (5.), Antonov (45+3.)

sárga lap: Do. Babunszki (93.), illetve Mitrovic (27.), Onovo (45+1.), Croizet (64.), Zivzivadze (85.), Csongvai (88.)



DVSC: Gróf - Kusnyír, Nikolic (Rácz, 89.), Deslandes, Ferenczi - Bévárdi (Soltész, 62.), Baráth - Dzsudzsák, Da. Babunszki, Bódi - Do. Babunszki



Újpest: Banai - Pauljevic, Csongvai, Kuusk (Kastrati, 69.), Antonov - Boumal (Bjelos, 69.), Onovo - Croizet, Mitrovic (Mack, 90.), Beridze (Simon K., 79.) - Zivzivadze



Az első félidőben egyértelműen jobban futballozott riválisánál a vendég Újpest, amely már az ötödik percben előnybe került, majd a szünetig sokkal többet birtokolta a labdát a házigazdáknál, és veszélyesebb támadásokat is vezetett. A játékrész hosszabbításában egy remekül kivitelezett szabadrúgás nyomán kétgólosra nőtt a fővárosiak előnye, így nyugodtan vonulhattak a szünetre.

A fordulás után megélénkült a Debrecen játéka, amelynek azonban kicsivel több mint húsz percre volt szüksége a szépítéshez, akkor videobírózás után megítélt tizenegyest rúghatott Dzsudzsák, és nem hibázott. A hajdúsági együttes innentől kezdve tovább erőltette a támadásokat az egy pont megszerzése érdekében, míg az Újpest javarészt a védekezésre koncentrálva próbálta megőrizni egygólos előnyét. A fővárosiak erőfeszítéseit végül siker koronázta, így elvitték a három pontot Debrecenből.

MTI