A segélyszervezetek folyamatosan segítik a menekülteket

2022. március 12. 18:55

A segélyszervezetek folyamatosan segítik a határon innen és a határon túl is az ukrajnai menekülteket.

Az Ökumenikus Segélyszervezet az MTI-nek szombaton küldött közleményében kiemelte: már helyi családok által befogadott menekülteket is támogatnak a határ közeli településeken.

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai és önkéntesei, a Katolikus Karitász helyi segítőpontjával szoros együttműködésben, továbbra is azonnali segítséget nyújtanak a Barabásra érkező menekülteknek. Az elmúlt napokban több száz menekült Záhonyra szállítását is segítették - tették hozzá.

A szervezet munkatársai az Ukrajnából érkező és Barabáson áthaladók segítése mellett, az összes menekülteket befogadó helyi családdal folyamatosan kapcsolatban állnak. A családokat napi rendszerességgel hidegélelemmel, hetente többször pedig főzéshez szükséges alapanyagokkal látják el - írták.

Az Ökumenikus Segélyszervezet helyben dolgozó önkéntesei és munkatársai folyamatosan felmérik és kielégítik a szomszédos települések igényeit is. Gelénes, Vámosatya, Tiszaszalka és Csaroda falvakban számos olyan befogadó családnál laknak ukrán vagy kárpátaljai magyar menekültek, akiknek szintén élelmiszerre és higiénés eszközökre van szükségük - tudatták.

Emlékeztettek: az Ökumenikus Segélyszervezet Kárpátalján is több közösségi szállón és családoknál lakó menekültek élelmezését is segíti. A háború kezdete óta több kamionnyi élelmiszer és higiénés szerekből álló adományt szállított a háború elől menekülő családok ellátásáért a határ menti régióba. Eközben folyamatosan működteti segítő pontjait a határ mindkét oldalán, a beregsurányi határátkelő ukrajnai oldalán, illetve a magyarországi Barabás településeken is. Debreceni, miskolci és budapesti intézményeiben krízis szálláshelyeket alakított ki, a fővárosban pedig további szállásokat támogat.

Mint írták, a segélyszervezet 1353-as adományvonalának hívásával 250 forinttal lehet támogatni a bajbajutottakat. A szervezet pénzadományokat is fogad a www.segelyszervezet.hu oldalon, illetve az 11705008-20464565 számlaszámon is.

A Baptista Szeretetszolgálat közleményben tudatta, hogy pénteken 12 tonna segélyszállítmányt juttatott el Kárpátaljára.

Mint írták, a háború első napjától juttatnak el adományokat Kárpátaljára a kialakult élelmiszerhiány enyhítésére. Ennek részeként pénteken a szeretetszolgálat hét teherautója kelt át a határon, és a héten további három tonna rakományt is vittek partnerszervezeteiknek.

Az adományok leginkább tartós élelmiszerből, konzervekből, tésztából, cukorból, édességből, üdítőből, higiéniai termékekből és takarókból álltak - írták.

Emlékeztettek: az ukrajnai menekültek megsegítésére továbbra is várják az adományokat a www.baptistasegely.hu/adományozas linken, a 1355-ös baptista segélyvonal 300 forintot érő hívásával vagy a 10918001-55555555-55555555 bankszámlaszámra utalással.





MTI