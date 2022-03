Csak az ellenzék érdeke a miniszterelnök-jelölti vita

2022. március 13. 09:40

Orbán Viktornak és a Fidesznek nem, csak a baloldalnak lehet érdeke a miniszterelnök-jelölti vita. Ezt mondták Híradónknak az elemzők, miután Orbán Viktor Tordai Bence kérdésére újra megerősítette, hogy nem lesz vita.

Utoljára 2006-ban volt miniszterelnök-jelölti vita. Az ellenzék szeretné, ha most is lenne, de a miniszterelnök ezt továbbra is elutasítja.

Videóban kérdezte Tordai Bence Orbán Viktort a miniszterelnök-jelölti vitáról, aki a nemet azzal indolta, hogy mert nem a főnöküket indították el. A Párbeszéd országgyűlési képviselője azt mondja, Orbán Viktor fél, részben azért, mert nincs mit felmutatnia. Tordai Tarlós Istvánnal is párhuzamot vont. Szerinte a korábbi főpolgármesternek nagyon sokat ártott, hogy menekült a vita elől, és mint mondja, bohócot csinált magából. „Most egyébként Orbán Viktor csinál bohócot magából és ő menekül a vita elől. Hogyha azt látja a saját szavazótábora, hogy egyszerűen nem mer kiállni vitázni, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy én meg akkor nem fogom a bizalmamat belé helyezni” – fogalmaz Tordai.

Az ATV Híradó kereste a Fideszt is a vita kapcsán, de az adásig nem érkezett válasz. A téma kapcsán a Publicus Intézet ugyanakkor kiadott egy felmérést még februárban. Eszerint a választók kétharmada, sőt, még a fideszes szavazók fele is megnézne egy szópárbajt Orbán Viktor és Márki-Zay Péter között.

Erre azonban aligha van már esély – legalábbis a Paradigma Intézet elemzője szerint. Gáspár Kristóf azt mondja: „Orbán Viktornak viszont nem áll érdekében, hiszen ő a sokkal ismertebb, ő a sokkal népszerűbb az ellenzéki miniszterelnök-jelöltnél, ő tulajdonképpen csak veszíthet ezen a vitán, még akkor is hogyha a választók szívesen látnák Orbán Viktort vitatkozni.”

A XXI. Század Intézet elemzője is úgy véli: a Fidesznek nem érdeke a vita. Az csak a baloldalt emelné fel. Deák Dániel szerint a kormánypárti szavazókban sincs igény erre.

A szavazók bő három hét múlva dönthetnek, hogy Orbán Viktornak vagy Márki-Zay Péternek szavaznak bizalmat a választáson.

