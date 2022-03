Megfertőződött koronavírussal Barack Obama volt amerikai elnök.

Ezt a demokrata párti politikus jelentette be Twitter-oldalán vasárnap. Mint írta, néhány napja kaparást érzett a torkában, de ezen kívül jól érzi magát. Egy elvégzett koronavírus-teszt pozitív eredményt mutatott – tette hozzá.

„Michelle és én is hálásak vagyunk, mert mindketten be vagyunk oltva, és az emlékeztető oltást is megkaptuk, és azért is, hogy ő tesztje negatív lett” – utalt a volt elnök a feleségére.

„Ez figyelmeztetés, hogy mindenki, aki eddig nem tette volna, vegye fel az oltást, még akkor is, ha az esetszámok csökkennek” – húzta alá üzenetében Obama, aki 2009 januárjától 2017 januárjáig töltötte be az Egyesült Államok elnökének tisztségét.