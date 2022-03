Miniszteri biztos: a pozsonyi Petőfi-szobor jó példa az összefogásra

2022. március 15. 19:29

A háború soha nem megoldás, az ukrajnai béke elérését pedig úgy tudja érdemben segíteni a közép-európai térség és Magyarország, ha ott a kiszámítható biztonság győzedelmeskedik - jelentette ki Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos Pozsonyban, ahol beszédet mondott a pozsonyi magyarok keddi megemlékezésén.

A Felvidéken tucatszám tartottak és tartanak megemlékezéseket a nemzeti ünnep alkalmából. A pozsonyi megemlékezés hagyományos helyszínén, a Medikus kertben lévő Petőfi-szobornál kedden délután több százan gyűltek össze, köztük a helyi magyar közösség politikai érdekképviseletének és Magyarország külképviseletének tagjai is.



A megemlékezés fő szónoka, Kalmár Ferenc az ukrajnai háborúval összefüggésben szólt a béke mielőbbi elérésének és a stabilitás megteremtésének fontosságáról, illetve a szlovák-magyar kapcsolatokban elérendő további mérföldkövek jelentőségéről is.



A miniszteri biztos kijelentette: a béke nem jelenti azt, hogy nincsenek konfliktusok, hanem azt, hogy azokat békés módon rendezzük. Leszögezte: a háború soha nem megoldás. "Bízunk abban, hogy a közép-európai térségben, valamennyi országban, köztük Magyarországon is a kiszámítható biztonság fog győzedelmeskedni. Csak így tudunk érdemben segítséget nyújtani a szomszédos Ukrajnának a mielőbbi béke elérésében" - mutatott rá.



Kalmár Ferenc kijelentette: örül annak, hogy Ukrajna európai uniós felvételét mind Szlovákia, mind Magyarország támogatja, s bízik benne, hogy a gyorsított eljárás megvalósulhat, és elhozza a biztonságot és stabilitást. Rávilágított: ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy a kárpátaljai magyarság szülőföldjén maradhasson és boldogulhasson, anyanyelvét szabadon használhassa, kisebbségi jogaival közösségként is élhessen.



Szólt a Petőfi-szoborról is, amelyet a közösségi összefogás jelképének, és az Esztergom és Párkány közötti Mária Valéria hídhoz hasonló sikertörténetnek nevezett.

Utóbbi megépültét a felvidéki magyarság és a szlovák-magyar kapcsolatok olyan mérföldköveként jellemezte, amelyből kiindulva még többet kell elérni. "További mérföldkövek várják, hogy elérjük őket közösen és a többségi nemzet támogatásával, segítő elfogadásával, méghozzá olyan fontosságúak, melyek meghatározzák a mindennapi életet, a profántól a szakrálisig, a gazdasági és társadalmi, alkotmányos és kollektív minőséget magyar közösség tagjai számára" - jelentette ki Kalmár Ferenc.

MTI