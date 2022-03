Ünnepséget tartottak A walesi bárdokból ismert Montgomeryben

2022. március 15. 20:49

Ünnepséget tartottak március 15. alkalmából a walesi Montgomeryben, amelyet Arany János örökített meg A walesi bárdok című híres balladájában.

Brunner Bálintnak, a Magyar Cymru walesi-magyar kulturális kezdeményezés alapítójának keddi tájékoztatása szerint Jill Kibble, az 1200 lakosú walesi kisváros polgármestere a megemlékezésen kijelentette: büszkeséggel tölti el a helyi közösséget, hogy nemzedékek óta minden magyar diák találkozhat a város nevével. "Ezt Arany Jánosnak köszönhetjük, akinek ezért néhány éve posztumusz a Montgomery díszpolgára címét adományoztuk" - hangsúlyozta Montgomery polgármestere.



Ez 2017-ben, Arany János születésének 200. évfordulóján történt.



Ugyanabban az évben A walesi bárdok történetét megelevenítő különleges fényjátékkal is tisztelegtek a walesi főváros, Cardiff főterén Arany János emléke előtt.



A Montgomeryben I. Eduárd angol király által máglyára küldött 500 bárd legendájának stilizált képi megjelenítését látványos, színes fényfestéses technológiával vetítették a XII. században épült cardiffi Keresztelő Szent János templom tornyára.



Brunner Bálint tájékoztatása szerint a Montgomeryben kedden tartott márciusi 15-i megemlékezésen elhangzott egyebek mellett Bródy János Ha én rózsa volnék című dala, amelyet magyarul énekeltek a település lakói.



A helyi közösség hamarosan nagyszabású walesi-magyar kulturális rendezvénnyel is megemlékezik Arany János munkásságáról: a május 14-én esedékes montgomery-i Magyar Nap egész napos programmal várja majd az odalátogatókat a városi tanács és a Magyar Cymru szervezésében.



A májusi rendezvényen hivatalosan felavatják Arany János háromnyelvű emléktábláját is.



Jill Kibble polgármester elmondta: a helyi iskola diákjaitól a helyi vállalkozókig szinte mindenki lelkesen készül a májusi Magyar Napra, és Montgomery sok más rendezvény mellett népzenével, néptánccal és művészeti kiállítással várja a magyar és walesi közönséget.



A montgomery-i Magyar Nap szervezői nemzetközi tanulmányi versenyt is hirdettek a magyarországi és a határon túli általános és középiskolák diákjai, valamint a Nagy-Britanniában élő magyar gyerekek számára.



A verseny, amely "A walesi bárdok, újragondolva" címet viseli, arra hívja fel a pályázó diákokat és osztályokat, hogy közelítsék meg egyedi szemszögből a ballada történetét és mondanivalóját - mondta Kecskés Márta, a pályázat egyik koordinátora.



A nyertes pályaműveket a montgomery-i Magyar Napon, valamint a költő szülővárosában, a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeumban is kiállítják.



MTI