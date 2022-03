Az 1848-as forradalom 174. évfordulója a Felvidéken

A szabadság eszméiért bátran kiálló negyvennyolcas hősök példája a mai kor embere számára is bátorításul szolgál, példát mutat a határokon túl, kisebbségi sorban élőknek, köztük a felvidéki magyaroknak is. Ezt bizonyítja az évről évre itt tartott számtalan ünnepi megemlékezés, rendezvény is.

Komárom: az egymáshoz vezető út keresése a legfontosabb

Komáromban délután fél ötkor vette kezdetét a hivatalos ünnepi program, melyen a lakosság mellett jelen volt Észak-Komárom polgármestere, Keszegh Béla mellett Dél-Komárom polgármestere, Molnár Attila is, illetve városi képviselők, a komáromi intézmények vezetői, az egyházi és civil szervezetek képviselői.

A Duna Menti Múzeum előtt Petneházy Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa tartott ünnepi beszédet, aki a Csemadok Komáromi Területi Választmányának meghívására érkezett a városba. Az eseményen fellépett a dunamocsi Vadvirág Hagyományőrző Csoport és Naňo Roland, a Selye János Gimnázium diákja. Jókai Mór szobrának megkoszorúzása után a közel kétszáz fő elindult a Klapka térre, ahol a város ünnepi lobogójának kivonása mellett vette kezdetét a komáromi március 15-ei megemlékezések központi eseménye.

Klapka tábornok szobránál már jelentősebb tömeg gyűlt össze, ahol a Csemadok Komáromi Alapszervezete szervezésében 17 órától Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnökének szónoklatát hallgatták meg. Bárdos Gyula beszédében kiemelte, a szomszédban dúló háború idején felértékelődött a szabadság és a függetlenség eszménye, melyet mi magyarok épp ezen a napon ünnepelünk. A Csemadok országos elnöke a közönséghez szólva úgy fogalmazott, végre talpra kéne állnunk, ha magyarként akarunk érvényesülni szülőföldünkön. Olyan időket élünk, amikor nincs helye a széthúzásnak, jelentette ki Bárdos, aki szerint botorság azt keresni, miként tehetünk keresztbe egymásnak. „Meg kell érteni, hogy az egymáshoz vezető út keresése a jövőnk szempontjából a legfontosabb és legmeghatározóbb” – emelte ki.

Az ünnepi eseményen közreműködött Banga Roland, a Selye János Gimnázium végzős diákja, valamint a Concordia Vegyeskar, Stubendek István vezényletével. Nemzeti imánk, a Himnusz eléneklését követően Klapka György tábornok, a hős várvédő szobrának megkoszorúzásával ért véget az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából rendezett komáromi megemlékezés. (SZE)

Komáromban hagyományosan együtt ünnepeltek a helyi óvodások és iskolások a délelőtt folyamán. Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharcra emlékezve, előbb a Klapka téren, majd a Széna téri Petőfi-szobornál énekeltek, szavaltak együtt a gyerekek.

Délelőtt 10 órakor több komáromi magyar óvoda vonult ki a Klapka térre, ahol a gyerekek együtt énekelték el a Klapka-indulót a tornyos városházából kibújó huszár trombitaszavára. Majd az Egy Jobb Komáromért és a Felvidéki Értékőrzők polgári társulások közös szervezésében a Széna téri Petőfi-szobor előtt közös versmondással és a Himnusz eléneklésével tisztelegtek a város óvodásai, alapiskolás és középiskolás diákjai a forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Kép: Szalai Erika/Felvidék.ma

Több helyszínen délután is folytatódnak a március 15-ei megemlékezések a Duna-parti városban. A Csemadok Komáromi Területi Választmányának szervezésében 16.30 órai kezdettel a Duna Menti Múzeum előtt tart ünnepi beszédet Petneházy Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa, majd a helyi városi intézmények és civil szervezetek megkoszorúzzák Jókai szobrát. Ezt követően a Csemadok Komáromi Alapszervezete szervezésében 17 órától Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke ünnepi szónoklatára kerül sor Klapka tábornok szobránál. A megemlékezés a hős várvédő szobrának megkoszorúzásával ér véget. (SZE)

A felelősségvállalás fontosságáról szóltak Ipolyságon

A hagyományokat követve Ipolyságon a helyi köztemetőben lévő Megbékélés kapujánál gyűltek össze az emlékezők március 13-án, vasárnap délután. Mint a megemlékezés köszöntőjében elhangzott: a járványhelyzet miatt immár két éve nem tudtak nagyobb tömegben megemlékezni a március 15-ei nemzeti ünnepünkről.

A megemlékezés ünnepi szónoka, Zachar Pál önkormányzati képviselő, a Szövetség helyi szervezetének elnöke rövid történelmi kitekintővel kezdte beszédét. Mint jelezte: nem szabad nem észrevennünk, hogy az 1956-os forradalom több ponton is felelevenítette 1848 gondolatait. A tizenkét pont egyes pontjai sajnos napjainkban sem érvényesülnek, főleg a kisebbségi létben élő közösségeinkben – hangzott el a köztemetőben.

Zachar Pál – Kép: Pásztor Péter/Felvidék.ma

A felelősségvállalásról szólva kifejtette: „Egyetlen nemzedék sem ülhet ölbe tett kézzel. Szép és értelmes munkával, kitartó tervezéssel lehet előre lépni.” Hozzátette: „Felelősséget kell vállalnunk sorsunkért, közösségünkért és a mindennapokban tettekkel kell bizonyítani, hogy a mi nemzetünk többre és jobbra képes. Ez mindannyiunk feladata!”

Az ünnepi szónok mellett a történelmi egyházak ipolysági képviselői is megfogalmazták üzeneteiket nemzeti ünnepünk kapcsán.

Az emlékező közösség az ipolysági temetőben – Kép: Pásztor Péter/Felvidék.ma

Hlédik László római katolikus plébános jelezte: A 174 évvel ezelőtti ifjak a nemzet felemelkedéséért küzdöttek. A haza és a nemzet javát tartották szem előtt. Felvázolta a márciusi ifjak mai üzenetét. „A szabadságot nem elég kivívni, meg kell tudni azt tartani, őrizni. Ez állandó feladatot jelent” – szögezte le a plébános.

Izsmán Jónás református lelkipásztor az Istenbe vetett hit erősségéről szólt. Mint gondolatmenetében elmondta: az 1848-as események nem a véletlen művei, Isten készített fel embereket, erősítette lelküket, hogy tudjanak szólni az elnyomottak nevében. „Az Isten az elesett népet segíti meg, a kevélyt pedig megalázza. Akkor tudunk igazán előrelépni, ha le tudjuk vetni a kevélységünket, és alázatosan, Istent követve, az ő útját tudjuk járni” – szólt az emlékező közösséghez.

Koszorúzás a Megbékélés kapujánál – Kép: Pásztor Péter/Felvidék.ma

A megemlékezés során a helyi magyar tanintézmények diákjai adtak rövid, ám meghitt műsort. A tisztelet koszorúinak elhelyezésével ért véget a márciusi 15-ei megemlékezés Ipolyságon. (Pásztor Péter)

Félen ünnepi szentmisével és koszorúzással emlékeztek

Kép: Varga Klára

A Csemadok Féli Alapszervezete március 13-án délelőtt 11 órai kezdettel szervezett megemlékezést. A féliek ünnepi szentmisével, majd ezt követően koszorúzással tisztelegtek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt.

Kép: Varga Klára

A koszorúzásra a helyi temetőben, Csenkey Vendel honvéd síremlékénél került sor, ahol Mózes Szabolcs, a Szövetség alelnöke mondott ünnepi beszédet, majd a helyi alapiskolások és cserkészek műsora következett. (Varga Klára)

Zoboraljai márciusi megemlékezések

Az idei zoboraljai márciusi megemlékezések központi rendezvénysorozatra vasárnap, március 13-án Alsóbodokon, Nyitrán és az Aranyosmarót melletti Hizéren került sor.

A Zoboralji Kulturális és Információs Központ, a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya, a Nyitra és Vidéke Célalap és az Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola közös szervezésében megrendezésre kerülő zoboraljai márciusi megemlékezések első állomása az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont volt. Itt gyülekeztek az ittenieken kívül a magyarországi vendégek is.

Az emlékező közönség a nyitrai városi temetőben Erdősi Imre honvédpap sírjánál – Kép: Jancsó Badacs Károly

A zoborvidéki 48-as hősök előtt a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákjai, pedagógusai és a váci Bernáth Kálmán Református Középiskola 10.

osztályos tanulói és kísérőpedagógusaik tisztelegtek. A Zarándokközpontban szívélyes hangulatban ismerkedtek, hogy együtt vonulhassanak a kápolnához, ahol elsőként gróf Esterházy János emléke és áldozata előtt tisztelegtek.

„Kedves barátaim, 1848 a szabadságról szólt, Esterházy küzdelmekkel teli élete pedig az igazságról. És igazság nélkül nincs szabadság” – emelte ki ünnepi beszédében Ladányi Lajos, a Zoboralji Kulturális és Információs Központ igazgatója az 1848-as hősök és Esterházy mártír életútjának közös nevezőjét.

A zoboraljai márciusi megemlékezések nyitrai helyszíne a piarista sírboltnál, a városi temetőben – Kép: Jancsó Badacs Károly

Az emlékező közönség megkoszorúzta gróf Esterházy János sírját. A váci Bernáth Kálmán Református Középiskola tanulói saját, erre az alkalomra készült műsorukkal – az Örökké lobogjon! című táncjáték előadásával – járultak hozzá a megemlékezés ünnepélyességéhez.

Az emlékező közönség a műsor megtekintése után a zoboraljai márciusi megemlékezések központi rendezvénysorozat második állomására, Nyitrára, a városi temetőbe vonult, ahol Erdősi Imre honvédpap, a győztes branyiszkói ütközet hőse sírjánál tisztelgett. Sajó Sándor Magyarnak lenni című versét Imre Adél, a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium diákja adta elő. Utána Magyar József mondott ünnepi beszédet, melyben kiemelte Erdősi hősies helytállását Guyon Richárd honvédseregében. Mint a szlovák honvédek lelki ápolására kirendelt lelkész „…Erdősi beállt a honvédek élére és magasra emelt kereszttel a csatárlánc előtt rohant a meredek hegynek. Na predek zamnyu du ji Pan Boh! – Előre utánam velünk az Úristen! – kiáltotta. A honvédek minden erejüket megfeszítve követték papjukat.”

Márvány Miklós, Magyarország Nagykövetségének első beosztottja elmondja ünnepi beszédét Simkovith János honvédhadnagy sírjánál (Jancsó Badacs Károly)

A beszéd elhangzását követően Márvány Miklós, Magyarország Nagykövetségének első beosztottja helyezte el az emlékezés koszorúját. Utána Gál József, Magyarország nyitrai tiszteletbeli konzulja nevében Komzsík Attila koszorúzott, majd a magyarhoni vendégek koszorúi következtek.

Márvány Miklós, Magyarország Nagykövetségének első beosztottja elhelyezi az emlékezés koszorúját Erdősi Imre sírjánál (Jancsó Badacs Károly)

A zoboraljai márciusi megemlékezések központi rendezvénysorozat harmadik helyszíne az Aranyosmarót melletti Hizér település sírkertje volt. Itt Simkovith János honvédhadnagy sírjánál tisztelgett az egybegyűlt közönség. A megemlékezés a váci Bernáth Kálmán Református Középiskola tanulóinak műsorával kezdődött. Márvány Miklós, Magyarország Nagykövetségének első beosztottja ünnepi beszédében megjegyezte:

„Ma Európa-szerte mozgalmakat látunk, melyek az uniformizálás, a nemzeti érzések háttérbe szorítása, a nemzeti önazonosság kifejeződése ellen kardoskodnak. Ők nyilván nem tudják, milyen érzés egy kokárdás honfitárssal találkozni március 15-én Berlin, Róma, Prága, vagy éppen Pozsony utcáin. Ők nem tulajdonítanak jelentőséget annak az érzésnek, ami egy-egy nép fiait jóleső borzongással tölti el, amikor meghallják nemzeti himnuszuk első hangjait egy-egy sportverseny győztesét ünnepelve” – mondta.

Az emlékezés koszorúját elsőként Márvány Miklós helyezte el, majd Gál József, Magyarország nyitrai tiszteletbeli konzulja nevében Ladányi Lajos. A koszorúzók sorát Bencz Margit, a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának elnöke követte. A váci Bernáth Kálmán Református Középiskola és a szombathelyi ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium képviselői zárták a koszorúzók sorát Simkovith János honvédhadnagy sírjánál.



Bencz Margit a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának Elnöke rója le tiszteletét Simkovith János honvédhadnagy sírjánál (Jancsó Badacs Károly)

A zoboraljai márciusi megemlékezések központi rendezvénysorozat résztvevői a hizéri sírkert előtt a verőfényes, ám még hűvös márciusi délutánon baráti hangulatban

búcsúztak, megerősítve egymásban a határon inneniek és a határon

túliak együvé tartozásának érzését. (Jancsó Badacs Károly)

Legyen béke! – a magyar forradalom és szabadságharc ünnepe Kassán

Magyarország Kassai Főkonzulátusa a magyar forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából koncertet rendezett. Az ünnepi beszédet dr. Hetey Ágota főkonzul mondta.

Magyarbődi ünnepség

A hagyományos magyarbődi ünnepségek – két év kényszerszünet után – folytatódtak. Eddig még mindig nagyon zord idő fogadott bennünket, most viszont sütött a nap.

Pazderák Bertalan tanár kezdeményezésére került erre sor először 1990-ben, aki ezen a rohamosan szlovákosodó településen élt. Így szerette volna egy hagyomány meghonosításával visszájára fordítani az asszimilációt, vagy legalább megállítani. Sajnos, nem sikerült. Az idősebbek, akik még magyar iskolába jártak, igénylik ezt az ünneplést, a fiatalok még tudnak magyarul, de az unokák már nem! Nem ismerik a magyar történelmet, tehát településük hagyományait sem. Pedig állítólag Bethlen Gábor székelyeket telepített ide, mai lakosai ezek utódai lennének. Táncaik híressé tették őket. 1938-ban asszonyaikat rettenetesen megverték, mert azért tüntettek, hogy Magyarországhoz csatolják őket.

A megkoszorúzott sír – Balassa Zoltán/Felvidék.ma

Pazderák azt a hagyományt elevenítette fel, hogy az első kassai csata alkalmával 1848. december 11-én elesett katonákat – a tilalom ellenére – Balla József magyarbődi lelkész temette el. A temetőben kopjafa áll a feltételezett sírok közelében.

Hagyományosan a Csemadok Kassai Városi Választmánya és a Kassai Református Egyházközség vállalja a rendezvény megszervezését a magyarbődiekkel együtt.

Március 13-án vasárnap a református templomban ünnepi istentisztelet zajlott. Igét dr. Rákos Loránt püspökhelyettes és lelkészi főjegyző hirdetett. Alapigéjét Pál apostol galatákhoz írott leveléből vette: „Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: «Szeresd felebarátodat, mint magadat.» Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el ne emésszétek egymást! Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.”

„Legyen béke, szabadság és egyetértés!” idézte a híres mondatot a lelkipásztor.

– Az elmúlt 174 év alatt sok minden történt. De ez a mondat nem először aktuális. Az ezek utáni vágy érték, mert ritkán teljesül. Ha meg megvalósul, akkor elbagatellizáljuk. Pedig mindig a kicsik és ártatlanok isszák meg a levét, amikor ezek a kívánalmak nem teljesülnek.

Ahogy Márai Sándor mondta: „És kérdik, egyre többen kérdik,/ Hebegve, mert végképp nem értik – Ők, akik örökségbe kapták –:/ Ilyen nagy dolog a Szabadság?” Ennek hiányában jön a leigázás, bántás és nyomorgatás.

Ézsaiás próféta biztató szavait idézte ezután: „De a kik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!”

A szabadságra való elhivatottságot Istentől kaptuk. Ez az Ő ajándéka, melyet nem engedünk kibontakoztatni. Pál kimondja, a legfőbb törvény a szeretet. A testi jólét ezt megrontja.

Sokan azt hiszik, ha szabad vagyok, azt csinálok, amit akarok! De az Ige arra int, hogy uralkodjon köztünk a szeretet. Ez vonatkozik az elnyomókra és az elnyomottakra egyaránt. Jézus mondta: „Azért beszéltem ezeket nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van; de bízzatok: én legyőztem a világot.” (János evangéliuma 16, 33).

A gond abból adódik, hogy a népek és nemzetek megjátsszák a szeretetet. 1848-ban jött Windisch-Grätz tábornagy, 1956-ban az orosz tankok, most meg az orosz bombázók.

Isten, ha belekapaszkodunk, kiemel minket a salakból. A gyűlölködés értelmetlen.

A magyar szabadság üzenete a honvédsírok közelében, tudtára adni a makacs és villogó világnak, a békét, szabadságot és egyetértést csak Isten adhat. Az emberi kapzsiság és széthúzás a Noé bárkája előtti korszakba taszít bennünket.

A nemes harc 1848/49-ben 21 millió ember szabadságáért folyt. Nem egy nemzet fordult az egész világgal szembe. Világossal nem lett vége. Isten biztosította a folytatást. Azok maradnak meg, akiket Isten látni akar! Az Ő szavába kell kapaszkodnunk – mondta Rákos Loránt.

Wass Alberttel mondva: „S utolsó jussomat, a Szót,/ ezt a szent, tépett lobogót// kitűzöm fent az ormokon/ s a csillagoknak meglobogtatom!” (A láthatatlan lobogó)

Az istentisztelet végén a kassai magyar református gyülekezet énekkara, a Laudate Dominum énekelt Kovács Edit karnagy vezetésével. Az ünnepségnek ez a része a Himnusz eléneklésével ért véget.

Majd a templomkertben Balla József lelkész sírjának megkoszorúzására került sor.

Orémus Zoltán esperes rövid beszédében méltatta egykori bátor kiállását. Emlékeznünk kell szolgálatára. A tilalom ellenére tisztességgel és Isten igéjével kísérte utolsó útjára az elesett hősöket.

A temetőben, a kopjafánál Duncsák Mária, a Csemadok VV alelnöke mondott ünnepi beszédet. Juhász Gyula idézettel kezdte: „Vannak napok, melyek nem szállnak el,/ De az idők végéig megmaradnak,/ Mint csillagok ragyognak boldogan/ S fényt szórnak minden születő tavasznak.” (Március idusára – részlet)

A hajdani március 15-e, e borús, esős nap a remény és bizakodás ideje volt, de az ifjúságé is. Szabadsága lesz a hazának, egyenlősége a nemzet minden tagjának és testvériség honol majd a népek között. Ám a tavaszi álmok csakhamar szertefoszlottak. Európa elhallgatott és a Birodalom visszavágott. A márciusi boldogságot októberi gyász váltotta föl. „Most tél van és csend és hó és halál.” (Vörösmarty Mihály: Előszó)

Március 15-én „a költő visszatér” s látnoki szenvedéllyel mondja: „Hol sírjaink domborulnak,/ Unokáink leborulnak,/ És áldó imádság mellett/ Mondják el szent neveinket.” (Petőfi Sándor: Nemzeti dal)

A történelem megismétli önmagát: „A nagyhatalmak uralkodni akarnak a kis nemzetek fölött.” A múlt század háborúi, diktatúrái rengeteg szenvedést hoztak. A szomszédságunkban ismét véres küzdelem folyik a hatalomért, aminek levét a kisemberek isszák meg. Most együttérzünk a sokat szenvedett Kárpátalja magyarságával, mely ismételten a túlélésért küzd szülőföldjén. Látva az otthonukat vesztett menekültek áradatát, fohászkodunk, hogy „…béke!/ béke! béke már!/ Legyen végre már!” (Babits Mihály: Húsvét előtt)

Gris Emese Diána konzul felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök levelét.

A Laudate Dominum és a Csemadok kassai VV mellett működő Őszirózsa énekkar lépett fel. Tóth Éva és Béres Viktor szavalata tette még ünnepélyesebbé a megemlékezést, mely a Szózat eléneklésével ért véget. (Balassa Zoltán)

1848 üzenete Párkányban

Kép: Bréda Tivadar

A Csemadok párkányi alapszervezete március 14-én emlékezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Az emlékünnepség a kopjafánál, a nemzeti imánk közös éneklésével kezdődött, majd a jelenlévő szervezetek és társulások képviselői elhelyezték koszorúikat a forradalom hőseinek emlékére. Ezt követően az ünnepség a Párkányi Művelődési Központban folytatódott. Elsőként Kuklis Dániel a Csemadok alapszervezetének vezetőségi tagja köszöntötte a szép számban megjelent közönséget és meghívott vendégeket.

Az ünnepi megemlékezésen tiszteletét tette Szabó Eugen Párkány polgármestere, Farkas Iván és Bolya Szabolcs Nyitra megyei képviselők, Sztruhár Izrael Diána a Csemadok Érsekújvári járási választmányának megbízott elnöke, Fekete László a Szövetség helyi szervezetének elnöke és a helyi egyházak képviselői. Majd a Csemadok alapszervezete mellett működő Szivárvány kórus adott ízelítőt forradalmi dalokból.

Az ünnepség szónoka Farkas Iván Nyitra megye képviselője folytatta az ünnepi megemlékezést.

Köszöntőjében kiemelte ezen nemzeti ünnepünk fontosságát a magyar nemzet részére.

Petőfi, Vasvári, Jókai és társaik tetteire ma is büszkék lehetünk. Ők voltak azok a márciusi ifjak, akik megfordították az országot, és az egész nemzetet egyben vitték előre. Ezek a fiatalok tudtak mulatni, tudtak szórakozni, de tudtak kötelességet is teljesíteni, és ha kellett tudtak hazát védeni is, ha szükség volt rá. Egy közösséggé varázsolták az egymás mellett élő társadalmi rétegeket.

Együtt mozdult meg 1848-ban a paraszt, a birtokos és az értelmiségiek, valamint az egyházak képviselői. Március 15-e üzenete, hogy tiszteljük a mellettünk élő nemzeteket, de emelt fővel várjuk el, hogy ők is ugyanígy tiszteljenek minket. Ezekkel a szavakkal zárta ünnepi beszédjét a megyei képviselő. Ezt követően a Párkányi Ady Endre Alapiskola diákjai és pedagógusai Március 15. Te Csillag címmel adtak igazán színvonalas műsort az ünnep tiszteletére. Az ünnepi műsor a Szózat közös eléneklésével zárult, melyhez közreműködött a Szivárvány kórus.

Közös feladatunk, hogy március 15. lángját megőrizzük és átadjuk a fiataloknak.

