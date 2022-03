Joe Biden is részt vesz a jövő heti EU-csúcstalálkozón

2022. március 16. 12:45

Joe Biden amerikai elnök a washingtoni Fehér Házban 2022. március 8-án. (Forrás: MTI)

Joe Biden amerikai elnök jövő csütörtökön Brüsszelbe érkezik, hogy személyesen vegyen részt az uniós állam- és kormányfők csúcsértekezletén. A találkozó központi témája az orosz–ukrán háború lesz, hazánkat Brüsszelben Orbán Viktor miniszterelnök képviseli majd. Az amerikai vizit tényét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke erősítette meg a Twitteren. Mint azt írta, örömére szolgál, hogy a brüsszeli EU-csúcson folytatódhat az Egyesült Államok és az EU Ukrajnát illető, szoros együttműködése. – A transzatlanti egység és együttműködés kulcsfontosságú annak érdekében, hogy nyomást helyezzünk a Kremlre a megalapozatlan háború mielőbbi befejezése érdekében – írta.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár ugyancsak kedden jelentette be, hogy szintén jövő csütörtökön rendkívüli NATO-csúcstalálkozóra is sor kerül a belga fővárosban. Ide szintén várják az amerikai elnököt. A katonai szövetség egyeztetése is Ukrajnára fókuszál: Stoltenberg szerint az orosz invázió mellett az ukránoknak nyújtandó segítség, valamint a NATO védelmi és elrettentő kapacitásainak kérdése is terítékre kerül.

MNO