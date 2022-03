Putyin: Kijev atomfegyverhez akar jutni

2022. március 16. 18:21

Valódi volt a fenyegetés, hogy Ukrajna atomfegyverhez akar jutni - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy szerdai gazdasági videókonferencián.

Az elnök képernyő előtt – marchallcenter.org

"Kijelentések hangzottak el a kijevi hatóságok részéről, miszerint saját nukleáris fegyvereket és hordozóeszközöket szándékoznak létrehozni. Ez valódi fenyegetés volt" - hangoztatta az elnök.



Putyin megismételte a korábban magas rangú orosz katonai vezetők által hangoztatott vádat, miszerint Ukrajnában biológiai fegyverek összetevőit állították elő.



"Több tucat laboratóriumból álló hálózat is működött Ukrajnában, ahol katonai és biológiai programokat, többek között koronavírus, lépfene, kolera, afrikai sertéspestis és más halálos betegségek mintáival végzett kísérleteket végeztek a Pentagon irányításával és pénzügyi támogatásával" - mondta.



Putyin szerint Ukrajna "az Egyesült Államok és számos nyugati ország bátorításával célzottan erőszakos forgatókönyvre, vérfürdőre és etnikai tisztogatásra készül a Donyec-medencében".



"A Donyec-medence, majd a Krím elleni masszív offenzíva csak idő kérdése volt" - hangoztatta, hozzátéve hogy a háború már évek óta folyt és 14 ezer áldozattal járt Délkelet-Ukrajnában.



"Véres terrorcselekménynek" minősítette a Donyeck ellen kazettás töltetet hordozó Tocska-U harcászati rakétával hétfőn elkövetett, több, mint húsz emberéletet követelő ukrán támadást. A Nyugatot "erkölcsi leépüléssel" és "teljes elembertelenedéssel" vádolta meg, amiért nem vett tudomást a történtekről, a polgári célpontok elleni válogatás nélküli támadásokat pedig a Harmadik Birodalom végnapjaiban elkövetett "fasiszta" gaztettekhez hasonlította.



Putyin, miként a Moszkva által "különleges hadműveletnek" nevezett háborút elindító beszédében, most is azt állította, hogy Oroszországnak nem áll szándékában megszállni Ukrajna területét. A támadás megindításáról szóló döntésről szólva hangsúlyozta, hogy megítélése szerint a helyzet diplomáciai úton történő megoldásának lehetőségei teljesen kimerültek, mégpedig nem Moszkva hibájából.



Hangot adott véleményének, hogy a hadművelet sikeres, és szigorúan a tervek szerint halad, az orosz fegyveres erők által alkalmazott taktika teljes mértékben igazolta magát és az orosz katonák mindent megtesznek a civil veszteségek elkerülése érdekében az ukrán városokban.



Első ízben osztotta meg a nyilvánossággal, hogy, mint mondta, a háború megkezdésekor Moszkva több csatornán felajánlotta a kijevi hatóságoknak, hogy ne kezdjenek katonai műveletekbe, hanem az értelmetlen vérontás elkerülése érdekében hajtsanak végre csapatkivonást a Donyec-medencéből, de nem járt eredménnyel.



Azt mondta, hogy a Nyugat gyenge és függésben élő Oroszországot akar, de ezt a célját most sem fogja elérni.

MTI