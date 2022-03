Áramlopásban segédkezett a villanyszerelő

2022. március 17. 12:55

Felfüggesztett börtönbüntetéssel, foglalkozástól eltiltással és jelentős összegű vagyonelkobzással sújtotta a Zalaegerszegi Járásbíróság azt a villanyszerelőt, aki éveken át jutalékért visszatekerte intézmények és üzemek árammérőit.

Bartalné Mentes Judit, a Zalaegerszegi Törvényszék szóvivője az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: a vádlott 2009-től villanyórákat tekert vissza, hogy megbízóinak a tényleges helyett kevesebb fogyasztás után kelljen áramdíjat fizetniük.

Keszthelyen, Hévízen, Balatongyörökön, Vonyarcvashegyen és Gyenesdiáson panziók és vendéglátóhelyek, valamint cukrászüzem, pékség, sőt három muzeális gyűjtemény villanyóráját is éveken át manipulálta.

A vádlott a fogyasztásmérők hitelesítésére szolgáló pecséteket is utánozta, hogy a villanyórák visszaállítását, így a lopást az áramszolgáltató ne vegye észre. Mindezért mintegy 5,6 millió forintot kapott a megbízóitól. A vádpontok között szerepelt az is: csaknem 600 ezer forint kárt okozott az áramszolgáltatónak azzal, hogy 10 éven keresztül saját otthonának mérőóráját is visszatekerte, ám ezt a férfi tagadta.

A Zalaegerszegi Járásbíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki 10 rendbeli, bűnsegédként elkövetett csalás és folytatólagosan elkövetett bélyeghamisítás bűntettében, de bizonyítottság hiányában felmentette saját villanyórája manipulálásának vádja alól.

A férfit a bíróság jogerősen 14 hónap, végrehajtásában három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, emellett három évre eltiltotta a villanyszerelői foglalkozástól, azt sem munkavállalóként, sem egyéni vállalkozóként nem folytathatja. Ezenfelül 5,6 millió forint vagyonelkobzással sújtotta és a több mint 1,7 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte.

hirado.hu - MTI