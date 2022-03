Jégkorong Erste Liga - Egyenlített a Ferencváros

2022. március 17. 20:45

A magyar bajnoki címvédő FTC-Telekom 4-2-re nyert a vendég Gyergyói HK ellen a jégkorong Erste Liga elődöntőjének második budapesti mérkőzésén csütörtökön, így az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharca 1-1-re áll.

Szerdán az erdélyi együttes hosszabbítás után 1-0-ra diadalmaskodott, és ezzel elvette a Ferencváros pályaelőnyét. Most nem játszhatott a hazaiak csapatkapitánya, Nagy Gergő, mert sérülést okozott az egyik gyergyói játékosnak, Szabó Pál Krisztiánnak.

Az első meccsel ellentétben most nem egymással, hanem inkább a játékkal törődtek a felek - legalábbis eleinte -, a zárt védekezés miatt nem volt sok lövés, ám a nyitó harmad derekán a védekező zónában csúnyán eladott koronggal Tóth Adrián lépett ki, és mattolta Rasmus Rinnét. A GYHK 113 perc és 26 másodperc után kapott gólt a playoffban.

A folytatásban is mezőnyfölényben voltak a hazaiak, ám a 27. percben - egy gyergyói kapuvas és nagy helyzet után - elszabadultak az indulatok. Az előző meccsen győztes gólt szerző Császár Hunor térddel sérülést okozott Juhani Tamminennek. Ezt követően három pár is összekülönbözött.

Lehiggadtak a csapatok, sorra jöttek a ziccerek, ám a két kapus, Rinne és Arany Gergely remekelt. A szünet előtt Hegyi Ádám távoli lövése pattant meg Pavuk Attila testén, így a vendégek finn légiósa tehetetlen volt.

Az 53. percben a Gyergyó rossz csere miatt emberhátrányba került, ebből Joshua McFadden távolról lőtt gólt. A vendégek Sárpátki Tamás révén másfél perccel a vége előtt rontották el Arany addigi hibátlan mutatóját. Sőt, 42 másodperccel a vége előtt - ismét lehozott kapussal - megint betaláltak.

Izgalmas lett a vége, de a végén Tóth Gergő üres kapura nem hibázott.

A következő két mérkőzésnek Gyergyószentmiklós ad otthont vasárnap és hétfőn, de most az is eldőlt, hogy egy hét múlva még biztosan lesz újabb találkozó a Tüskecsarnokban is.

A másik ágon a címvédő SC Csíkszereda a Magyar Kupa-győztes DEAC-cal mérkőzik, ez a párharc pénteken rajtol Erdélyben.



Erste Liga, elődöntő, 2. mérkőzés:

FTC-Telekom - Gyergyói HK 4-2 (1-0, 1-0, 2-2)



Az egyik csapat negyedik győzelméig tartó párharc állása: 1-1.

MTI