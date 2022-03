Őrizetbe vették Bojko Boriszov volt bolgár miniszterelnököt

2022. március 18. 00:15

Őrizetbe vették Bojko Boriszov volt bolgár miniszterelnököt, a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) párt vezetőjét uniós forrásokkal kapcsolatos pénzügyi visszaélések gyanújával gyanúsítják – jelentette a BTA bolgár hírügynökség a szófiai belügyminisztériumra hivatkozva csütörtök este.

A tájékoztatás szerint Vladiszlav Goranov korábbi pénzügyminisztert, Menda Sztojanovát, a parlament költségvetési bizottságának volt elnökét, valamint Szevdalina Arnaudovát, a korábbi kormányfő sajtótitkárát szintén őrizetbe vették.

A tárca közölte azt is, hogy az Európai Ügyészség 120 bulgáriai csalási ügyben indított vizsgálatával összefüggésben végrehajtott akcióban több helyen is házkutatást tartott, és több bizonyítékot is lefoglalt.

„Senki sem áll a törvények felett” – írta Kiril Petkov jelenlegi miniszterelnök a Facebook-oldalán a történtek nyomán. A decemberben hivatalba lépett, Petkov vezette négypárti koalíciós kormány harcot hirdetett a korrupció ellen.

Menko Menkov, a korábbi miniszterelnök ügyvédje újságíróknak nyilatkozva azt mondta, hogy Boriszov ellen egyelőre nem emeltek vádat, bár a rendőrség átkutatta otthonát és az országos rendőr-főkapitányságra vitték, ahol valószínűleg 24 órára őrizetben marad.

Daniel Mitov, a GERB alelnöke és volt külügyminiszter szerint a razziák mindössze a hatalmon lévők próbálkozásai arra, hogy eltereljék a nép figyelmét a problémákról.

Boriszov szófiai házánál a GERB több tucat politikusa és híve tüntetett, politikai elnyomással vádolta a rendőrséget és az új kormányt, egyben a jelenlegi kabinet lemondását követelve.

Laura Codruta Kövesi uniós főügyész a héten Szófiában járt, ahol a bolgár kormány és az igazságszolgáltatás képviselőivel találkozott. Azt mondta, hivatalához rekordszámú panasz érkezett, amelyekkel kapcsolatban 120 vizsgálat indult.

Bojko Boriszov 2009 és 2013 között, majd 2014 és 2017. januárja, valamint 2017. májusától 2021-ig vezette az országot.





hirado.hu - MTI