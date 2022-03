Bocsánatkérés egy újságírói kérdés miatt – vitatják indokoltságát

2022. március 18. 10:02

Bocsánatot kért a Now News nevű hongkongi hírszolgáltató egy riportere által a hongkongi kormányzó járványhelyzettel kapcsolatos, napi sajtótájékoztatóján feltett kérdés miatt, miután a kérdést többen sértőnek találták a kínai szárazföldről Hongkongba küldött kínai egészségügyi dolgozókra nézve.

A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap internetes kiadásában pénteken megjelent beszámoló szerint az újságíróját bírálatok érték azt követően, hogy szerdán arról kérdezte Carrie Lam hongkongi kormányzót, milyen úton tehetnek szükség esetén panaszt hongkongi páciensek a kínai szárazföldről delegált egészségügyi dolgozókkal szemben. A Politihk Social Strategic nevű, Peking-barát aktivisták által alapított politikai szervezet csütörtökön egy internetes petíciót indított, melyben gyűlöletbeszéd terjesztésével vádolta meg az újságírót. Indítványozta annak kivizsgálását is, hogy a riporter kérdésével megszegte-e a nemzetbiztonsági törvényt, Facebook-posztban pedig az újságíró elbocsátását sürgette.



A pekingi kormányzat által Hongkongra szabottan kidolgozott nemzetbiztonsági törvény egyik cikkelye bűncselekményként határozza meg az olyan gyűlöletkeltést, amely "súlyos következményekkel járhat" a központi vagy a helyi kormányzat számára.



A Now News újságírójáról készült videó, amelyen látható, ahogyan a vitatott kérdést felteszi Lamnek, futótűzként terjedt el a kínai videómegosztó közösségi platformokon, ahol a kommentelők szinte egyöntetűen dühösen reagáltak, és többen a riporter felelősségre vonását követelték "Kína bemocskolása" miatt.



A Now News csütörtökön tette közzé nyilvános bocsánatkérését, amelyben a vállalat ígéretet tett arra, hogy hallgatni fog a közvélemény bírálatára és továbbra is friss hírekkel látja majd el a hongkongiakat a járvány alakulásáról. Hozzátették: hálásak a "központi kormányzattól, és a kínai szárazföldről érkezett, önzetlen segítségért". A SCMP értesülése szerint az érintett újságíró figyelmeztetést kapott a munkáltatójától.

A SCMP rámutatott: az eset ismét felkeltette a hongkongi sajtószabadsággal kapcsolatos aggodalmakat, amelyeket a hongkongi ellenzék körében népszerű Apple Daily, Stand News és Citizen News hírszolgáltatók megszüntetése ébresztett. A hongkongi újságíró szövetség rendkívül sajnálatosnak nevezte a Now News által kiadott bocsánatkérést, amely csak tovább erősíti az öncenzúrát a hongkongi sajtóban. A szövetség szerint az újságíró kérdése újabb lehetőséget biztosított a lakosság számára, hogy többet tudjanak meg arról, hogyan élhetnek panasszal szükség esetén. Hozzátették: a témával már korábban is foglalkoztak Hongkongban.



Peking azt ígérte, hogy ezer egészségügyi dolgozót küld Hongkongba, a város eddigi legsúlyosabb koronavírus-járványhullámának kezelésére. A héten már több száz kínai orvos, ápoló és egyéb egészségügyi dolgozó érkezett Hongkongba. A SCMP tudósítása szerint a tevékenységükkel kapcsolatos jogi kérdésekkel már hongkongi rádióműsorok és a hongkongi közegészségügyi orvosszövetség is foglalkozott.



