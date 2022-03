További négy évig támogatja a Magyar Telekom a Ferencvárosi Torna Clubot

2022. március 18. 11:09

Meghosszabbították a Magyar Telekom és a Ferencvárosi Torna Club együttműködési megállapodását, így a cég további négy évig főtámogatója lesz az egyesületnek, kiemelt szponzora az FTC labdarúgócsapatának, és névadó támogatója a vízilabda, a jégkorong, a női futball, valamint a férfi torna szakosztálynak.

A Ferencváros pénteki közleményében emlékeztet rá, hogy a Magyar Telekom 2014 óta kiemelt támogatója a IX. kerületi klub felnőtt labdarúgócsapatának és utánpótlás-nevelésének, 2018 óta pedig a másik négy szakosztály munkáját segíti névadó szponzorként.





"Tizenegy éve lehetek a Fradi első számú szolgája, amikor átvettem a klub irányítását, azt ígértem, azt gondoltam a kollégáimmal együtt, ha rend lesz, akkor jönnek majd az eredmények, és megérkeznek a komoly támogatók is. A rendet megteremtettük, a Ferencvárost visszahelyeztük méltó helyére a magyar sportban, ezért is van itt a Telekom" - idézte a közlemény Kubatov Gábort, az FTC elnökét, aki hangsúlyozta, 2018 óta a ferencvárosi sportolók olimpiai, világ- és Európa-bajnoki aranyérmekkel bizonyítottak. "Labdarúgóink sorozatban háromszor jutottak be a Bajnokok Ligája vagy az Európa-liga csoportkörébe, és háromszor nyertek bajnokságot. Megtisztelő számunkra, hogy Magyarország vezető telekommunikációs szolgáltatója újra bizalmat szavazott klubunknak és reméljük, a mögöttünk hagyott évekhez hasonló sikerekkel szolgáljuk meg ismét a támogatást" - tette hozzá Kubatov.



Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója azt mondta, az elmúlt években felértékelődött, még inkább fókuszba került a sport, miután a koronavírus-járvány ideje alatt fontos tényező volt az emberek mentális és fizikai egészségének megőrzésében, a szurkolás a kedvenc csapatnak és sportolónak pedig közösségépítő erővel bír.

Rékasi Tibor – telekom.hu



"Büszkék vagyunk rá, hogy az FTC az elmúlt négy évben, támogatásunk ideje alatt sokat fejlődött, a futballcsapat európai szintű klubbá nőtte ki magát, de a másik négy támogatott szakosztály is komoly eredményeket hozott. Mi a digitális megoldásainkkal hozzájárulunk a szurkolói élményhez, valamint a családok közös, minőségi időtöltéséhez is" - fogalmazott a vezérigazgató.

MTI