Székelyföld: románok magyar és a magyarok román nyelvkurzusa

2022. március 18. 16:51

A székelyföldi Sepsiszentgyörgy önkormányzata személyenként 700 lejjel (52 500 forinttal) támogatja a román fiatalok magyar és a magyarok román nyelvkurzusát.

Az egymás nyelvének a megtanulását támogató programot az Agerpres hírügynökség ismertette pénteken a beiratkozások kezdete előtt. Amint a városháza illetékese elmondta: a 120 órás román és magyar nyelvkurzust a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozata szervezi. A képzés ezer lejbe (75 ezer forintba) kerül személyenként, és azok kaphatják meg a városháza részleges költségtérítését, akik a kurzus elvégzéséről kiállított bizonylatot mutatnak be. A nyelvkurzust 18 és 35 év közötti fiataloknak szánják.



Antal Árpád, a város polgármestere korábban azt közölte, hogy a programra 100 ezer lejt (7,5 millió forintot) különítettek el a költségvetésből, de ha sok igénylő jelentkezik, akár egymillió lejig is nyújthatnak nyelvtanulási támogatást.



"Soha nem fogom sajnálni a pénzt arra, hogy a magyarok románul, a románok pedig magyarul tanuljanak" - idézte az Agerpres a polgármestert. Kitért arra is, hogy a program a város fiataljaival folytatott tavalyi konzultáción körvonalazódott. Sokan panaszkodtak arra, hogy nem ismervén a másik közösség nyelvét, nehezen tudnak munkát találni.



Vargha Fruzsina alpolgármester elmondta: az iskolai román nyelvoktatás inkább irodalmi perspektívát nyit a magyar gyermekek számára, akik a hétköznapi román kommunikációt nem sajátítják el megfelelően, a román gyermekeknek pedig nincs is megadva a lehetőség, hogy az iskolában tanulják a magyar nyelvet. Ezért a nyelvtanulási lehetőség mindkét közösségnek jól jön.

MTI